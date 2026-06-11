MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

Ο διαγωνισμός μαγειρικής τραβά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;
LIFESTYLE
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Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του MasterChef, στο STAR, ξεκινά και οι παίκτες έχουν μπει στην τελική ευθεία.

H «μητέρα των μαχών», η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, συνεχίζεται δυναμικά και τρεις μόνο θα φτάσουν στον μεγάλο τελικό.

Σύμφωνα με τα spoilers, Πάνος Τελάλης, Γιώργος Δημητριάδης και Τάσος Παυλίδης θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν στις απαιτητικές δοκιμασίες.

Ο Πάνος είναι 29 χρόνων, εργάζεται ως επαγγελματίας μάγειρας έχοντας διατελέσει Chef de Partie στο εστιατόριο MOS του Άμστερνταμ, ενώ προτού ασχοληθεί με τη μαγειρική εργαζόταν ως barman. Όπως αναφέρει, η μαγειρική, η οποία μπήκε εντελώς τυχαία στη ζωή του, τον βοήθησε να είναι πειθαρχημένος, ενώ την αγάπησε λόγω της δημιουργικότητας που τη χαρακτηρίζει.

https://www.instagram.com/reel/DKM7G-WM99S/

Ο Γιώργος πρωτοσυστήθηκε το 2018, στην τρίτη σεζόν του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής. Επτά χρόνια μετά, επέστρεψε στο «MasterChef 10» και είναι από τα φαβορί. Τα τελευταία 7 χρόνια δούλεψε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε κουζίνες στην Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Δανία, αποκτώντας μαγειρική εμπειρία.

https://www.instagram.com/p/DRXrvrcCPvN/

Όσον αφορά στον Τάσο; Είναι 29 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και από νεαρή ηλικία ασχολείται με τη μαγειρική, η οποία είναι η προσωπική του διέξοδος.

Στην αρχή ασχολήθηκε με τη ζαχαροπλαστική και μετέπειτα με τη μαγειρική, ενώ τα τελευταία εννιά χρόνια εργάζεται ως μάγειρας σε διάφορα εστιατόρια Είναι λάτρης της λατινοαμερικάνικης και της ιαπωνικής κουζίνας, τις οποίες θέλει να «παντρεύει» με την ελληνική, ενώ επιθυμεί να ασχοληθεί και με την κορεάτικη.

https://www.instagram.com/reel/DKjf-PdojYv/

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