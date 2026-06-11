Θα γελάσει το χειλάκι των τηλεθεατών - Οι πρώτες κωμωδίες της νέας σεζόν

Οι ιστορίες, οι πρωταγωνιστές και όσα πρέπει να ξέρετε

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Θα γελάσει το χειλάκι των τηλεθεατών - Οι πρώτες κωμωδίες της νέας σεζόν
LIFESTYLE
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  • Οι κωμωδίες αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν λόγω της αυξημένης ζήτησης για γέλιο από το κοινό.
  • Το MEGA παρουσιάζει τη νέα σειρά «Κάμπινγκ» με κεντρικό χαρακτήρα τον Ιορδάνη, που εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και έρχεται σε αντιπαράθεση με τον διευθυντή του κάμπινγκ Σοφοκλή.
  • Ο ALPHA συνεχίζει τις επιτυχημένες σειρές «Σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και επαναφέρει την κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό» με τρεις παράλληλους κόσμους στην πλοκή της.
  • Το STAR προετοιμάζει τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Φαντάσματα» με νέο σκηνοθέτη και σημαντική συμμετοχή της πρωταγωνίστριας Έλλης Τρίγγου.
  • Στην ΕΡΤ1 εντάσσεται η σειρά «TV Land» του Γιώργου Φειδά, που αναδεικνύει τα ευτράπελα στο παρασκήνιο μιας μεγάλης εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών.
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Τη φετινή σεζόν, που ολοκληρώνεται σε τρεις περίπου εβδομάδες, κάποιες κωμικές σειρές σκαρφάλωσαν ψηλά στους πίνακες της Nielsen και θύμισαν στα στελέχη των καναλιών ότι το κοινό έχει ανάγκη από γέλιο. Έτσι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, την ερχόμενη χρονιά, οι κωμωδίες θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα νέα προγράμματα.

Χαρακτηριστικά, το MEGA ήδη έχει ανακοινώσει τη σειρά «Κάμπινγκ». Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και «καθώς πρέπει» λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης. Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» υπόσχεται να προσφέρει γέλιο αλλά και συγκίνηση, εστιάζοντας στη φιλία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

https://www.instagram.com/p/DW3RnWfDMnb/

Στο μέτωπο του ALPHA, δύο από τις σαρωτικές επιτυχίες της φετινής χρονιάς έχουν πάρει το πράσινο φως. Το «Σόι σου» και το «Μπαμπά σ’αγαπώ» θα συνεχίσουν να κρατούν παρέα στους τηλεθεατές, αφού ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει. Παράλληλα, η κωμωδία του Αντώνη Αγγελόπουλου «Φόνοι στο Καμπαναριό», που κράτησε παρέα το 2023, κάνει come back και αναμένεται να καθηλώσει. Η ιστορία, σύμφωνα με τον πρώτο κύκλο, «ξετυλίγεται ανάμεσα σε τρεις παράλληλους κόσμους: Ο… (απο)κόσμος της Μονής με τις πέντε μοναχές, ο… λαϊκός κόσμος των δύο ντεντέκτιβ και ο αμαρτωλός κόσμος των κακών. Αν και θα βρεθούν σε κοινά μονοπάτια, άλλοι στο τέλος θα επιλέξουν αυτό της αρετής και άλλοι της κακίας».

https://www.instagram.com/p/DZXlo2SjVGd/

Στη βραδινή ζώνη του STAR κάνουν come back και τα «Φαντάσματα». Η σειρά, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα φέτος, θα βγει στον αέρα με νέο κύκλο. «Έρχονται τα Φαντάσματα στο STAR με δεύτερο κύκλο! Ξεκινάμε γυρίσματα πολύ σύντομα. Έχουμε ήδη κάνει μια συνάντηση με την ομάδα και τον καινούργιο μας σκηνοθέτη. Αγαπηθήκαμε, κοιταχτήκαμε, χαρήκαμε και ξεκινάμε... πέρασα φανταστικά, το διασκέδασα πάρα πολύ αυτό το εκπληκτικό σενάριο, όλους αυτούς τους απίθανους ηθοποιούς», έχει δηλώσει η Έλλη Τρίγγου, η βασική πρωταγωνίστρια.

https://www.instagram.com/p/DQAB4PkCjo9/

Όσον αφορά στην ΕΡΤ1; Μπορεί να ρίχνει ρυθμούς στον τομέα της μυθοπλασίας, όμως το «TV Land» έχει εξασφαλίσει μία θέση στο νέο πρόγραμμα. Η σειρά του Γιώργου Φειδά, ο οποίος επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη, περιγράφει τα ευτράπελα που διαδραματίζονται στο παρασκήνιο μιας μεγάλης εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών.

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