Η ΕΡΤ ήδη ετοιμάζεται για τη Eurovision 2027 – Η απόφαση για την ανάδειξη του εκπροσώπου

Οι πρώτες αποφάσεις έχουν «κλειδώσει», λίγες εβδομάδες μετά τη φετινή διοργάνωση…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η ΕΡΤ ήδη ετοιμάζεται για τη Eurovision 2027 – Η απόφαση για την ανάδειξη του εκπροσώπου
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Η Eurovision 2026 απασχόλησε ιδιαίτερα, όπως και ο Akylas που εκπροσώπησε την Ελλάδα κατακτώντας την 10η θέση στον μεγάλο τελικό. Λίγες εβδομάδες μετά τη φετινή διοργάνωση, η ΕΡΤ επιβεβαίωσε πως θα βρίσκεται στη Βουλγαρία το 2027.

Ο καλλιτέχνης θα επιλεχθεί ξανά μέσα από τη διαδικασία του εθνικού τελικού, «Sing for Greece», με τις προετοιμασίες να ξεκινούν άμεσα. Η δημόσια τηλεόραση έμεινε εξαιρετικά ευχαριστημένη από τα φετινά σόου, που τίναξαν στον αέρα… τη μπάνκα της τηλεθέασης. Συγκεκριμένα ο Α’ Εθνικός Ημιτελικός «Sign for Greece» σημείωσε τηλεθέαση έως 44%. Ο Β’ Ημιτελικός «Sign for Greece» έως 48% και ο Εθνικός Τελικός έως και 74%.

Την ίδια ώρα, προχωρούν και οι διαδικασίες για τη διοργάνωση της Eurovision 2027 στη Βουλγαρία. Η βουλγαρική ραδιοτηλεόραση παρέλαβε μέσα στην εβδομάδα τον επίσημο φάκελο του διαγωνισμού, το λεγόμενο «Welcome Pack», από τον διευθυντή της Eurovision, Martin Green. Η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, τέσσερις πόλεις διεκδικούν το χρίσμα: η Σόφια, η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουργκάς.

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