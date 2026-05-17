Eurovision: Το «ευχαριστώ» του Ακύλα που έζησε το όνειρό του

Ο Ακύλας ευχαρίστησε την Ελλάδα για την ευκαιρία που του δόθηκε να την εκπροσωπήσει στη Eurovision και να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του.

Ο τραγουδιστής κατέκτησε τη δέκατη θέση στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς, ενώ την πρώτη θέση πήρε η Βουλγαρία με τη Dara.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Ακύλας δημοσίευσε φωτογραφία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία που έζησε. «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο μου! Για πάντα ευγνώμων. Έρχεται σύντομα αλμπουμάρα», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

