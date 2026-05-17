16ο Συνέδριο ΝΔ: Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες

Snapshot Στις 13:00 ξεκίνησε η ψηφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ομιλίες των συνέδρων εστίασαν στη θεματική «2030: Η Ελλάδα Δυνατή, η Νέα Δημοκρατία Μπροστά».

Παρουσιάστηκαν βίντεο

χαιρετισμοί και έγιναν παρεμβάσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους και εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναγνώστηκαν τα συμπεράσματα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου και έγιναν οι τοποθετήσεις της οργανωτικής επιτροπής.

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί από τις 13:00 έως τις 17:00.

Από τις 09:00 έως τις 11:00 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες συνέδρων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «2030: Η Ελλάδα Δυνατή, η Νέα Δημοκρατία Μπροστά».

Στις 11:00 θα μιλήσει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιος Κονταδάκης, ενώ αμέσως μετά θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα θα προβληθεί βίντεο-χαιρετισμού της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του ΕΛΚ, Ντολόρς Μοντσεράτ και της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Στη συνέχεια θα γίνει η ανάγνωση των συμπερασμάτων του 16ου Τακτικού Συνεδρίου και η τοποθέτηση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

