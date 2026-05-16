Eurovision 2026-τελικός: Σείστηκε η σκηνή με την εμφάνιση της Dara από τη Βουλγαρία

Ποια είναι η εκρηκτική καλλονή που τραγούδησε «Bangaranga»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Η Dara εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Bangaranga», που έχει έντονα ελληνικά στοιχεία.
  • Το κομμάτι «Bangaranga» συνυπογράφεται από τον Δημήτρη Κοντόπουλο και περιλαμβάνει φωνητικά της Βικτώριας Χαλκίτη.
  • Ο Δημήτρης Κοντόπουλος χαρακτήρισε την Dara ως μία μεγάλη σταρ με δυναμική σκηνική παρουσία.
  • Το «Bangaranga» συνδυάζει ethnic ήχους με club παραγωγή και pop αισθητική, συμβολίζοντας ελευθερία και ενέργεια.
  • Η νίκη της Dara στον εθνικό τελικό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι η δημοτικότητά της επηρέασε υπερβολικά την ψηφοφορία.
Ο φετινός τελικός της Eurovision έχει πολλές εκπλήξεις και μία από αυτές είναι η Dara! Η καλλονή ανέβηκε στη σκηνή για λογαριασμό της Βουλγαρίας και ξεσήκωσε το κοινό με το «Bangaranga».

Το τραγούδι έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού το συνυπογράφει ο μετρ της διοργάνωσης Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτώρια Χαλκίτη έχει αναλάβει τα φωνητικά.

«Η Dara είναι μία μεγάλη σταρ. Είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι, πλάσμα γενικότερα. Μεταμορφώνεται στη σκηνή όπως είδαμε. Την αγαπάει η κάμερα, όπως όλοι πάλι είδατε, τραγουδάει καλά, χορεύει καλά», είπε ο Δημήτρης Κοντόπουλος για την Dara στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», το Σάββατο 16 Μαΐου.

Πλέον, η τραγουδίστρια ελπίζει σε μία καλή θέση, καθώς τα τελευταία 24ώρα ανέβηκε επικίνδυνα στα προγνωστικά.

Το τραγούδι «Bangaranga» και οι αντιδράσεις

Το τραγούδι «Bangaranga» θεωρείται ένα από τα πιο ιδιαίτερα ποπ κομμάτια της φετινής διοργάνωσης. Συνδυάζει ethnic ήχους, club παραγωγή και pop αισθητική. Η Dara έχει εξηγήσει ότι η λέξη «Bangaranga» συμβολίζει «την ελευθερία, την ενέργεια και την αίσθηση του να αφήνεσαι τελείως στον εαυτό σου χωρίς φόβο», περιγράφοντας το τραγούδι ως «ένα ξέσπασμα χαράς και χάους μαζί». Παρά τον ενθουσιασμό, η νίκη της στον εθνικό τελικό προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς να θεωρούν ότι η δημοτικότητά της επηρέασε υπερβολικά τόσο τις επιτροπές όσο και την τηλεψηφοφορία.

