Ρέθυμνο: Η πόλη των βραβείων που ξέχασε τους ανθρώπους της στις στάσεις - Βίντεο

Μια πόλη η οποία φιγουράει ως πρότυπο για τη βιώσιμη κινητικότητα της, αφού διαθέτει ποδηλατόδρομους και βραβεία από την Ευρωπαική Ένωση είναι το Ρέθυμνο. Ωστόσο, τα πάντα στην πόλης μας δεν είναι τόσο μαγευτικά αφού στην καθημερινότητά τους χιλιάδες κάτοικοι, φοιτητές και επισκέπτες βιώνουν μια εικόνα από τις στάσεις των αστικών λεωφορείων, η οποία δεν είναι και η καλύτερη.

Και αυτό γιατί την ώρα που η πόλη επενδύει στην ψηφιακή εποχή, το να περιμένει κάποιος στην πόλη μας να έρθει το λεωφορείο, δοκιμάζεται ανάμεσα σε σπασμένα στέγαστρα αλλά και σκουριασμένα σίδερα.

