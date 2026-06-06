Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από 20 χρόνια

Η συμφωνία θεωρείται οριστική και ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα συμπρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτική σειρά με τους Γιώργο Γάλλο και Μιχάλη Σαράντη

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από 20 χρόνια
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  • Ο Πάνος Μιχαλόπουλος αναμένεται να επιστρέψει στην τηλεόραση το 2027 με πρωταγωνιστικό ρόλο σε σειρά 70 επεισοδίων του Alpha.
  • Η συμφωνία για την επιστροφή του ηθοποιού θεωρείται οριστική και θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Γιώργο Γάλλο και Μιχάλη Σαράντη.
  • Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης της σειράς παραμένουν άγνωστες προς το παρόν.
  • Στο παρελθόν είχε υπάρξει σχεδιασμός για την αναβίωση της σειράς «Τμήμα Ηθών» με τον Πάνο Μιχαλόπουλο, αλλά δεν υλοποιήθηκε.
  • Τον τελευταίο καιρό ο ηθοποιός ζει εκτός Αθηνών και έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ, εστιάζοντας στην προσωπική του ζωή.
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Έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες απουσίας από τη μικρή οθόνη, ο Πάνος Μιχαλόπουλος φέρεται έτοιμος να επιστρέψει τηλεοπτικά, καθώς έχει δεχτεί πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα παραγωγή του Alpha, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live» ο ηθοποιός έχει ήδη συμφωνήσει με την επιστροφή να τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2027, σε σειρά 70 επεισοδίων.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση της σειράς δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, η συμφωνία θεωρείται οριστική και ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Γιώργο Γάλλο και Μιχάλη Σαράντη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα χρόνια είχαν υπάρξει συζητήσεις για τη συμμετοχή του σε πιθανή αναβίωση της σειράς «Τμήμα Ηθών», σε συνεργασία με τον Μανούσο Μανουσάκη, σχέδιο που τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με ιδιαίτερα επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «Τμήμα Ηθών», τα «Διλήμματα» και η κωμική σειρά «Η Ώρα η Καλή». Σε παλαιότερη συνέντευξή του το 2025 είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, κάτι που φαίνεται πλέον να παίρνει σάρκα και οστά.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, καθώς ζει εκτός Αθηνών και αφιερώνει χρόνο στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

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