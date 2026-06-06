Η «μερακλίνα» που έκανε όλο το κέντρο να τη χειροκροτήσει - Βίντεο
Μαγνήτισε όλων τα βλέμματα με τον χορό της
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Όλα ξεκίνησαν ενώ βρισκόταν στο κέντρο, αποφάσισε να σηκωθεί πάνω στην πίστα και να χορέψει, στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής.
Τότε, ως γνήσια μερακλίνα δεν μπορούσε να αντισταθεί στο κάλεσμα, περνώντας τη σκυτάλη στον χορό και το κέφι εκείνη τη στιγμή εκτοξεύθηκε στα ύψη.
Η ίδια αμέσως τους κέρδισε όλους, με τον ρυθμό της και τις φιγούρες, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει.
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