Κλήρωση Τζόκερ (23/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Snapshot Στις 23 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε κλήρωση Τζόκερ με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 44, 39, 2, 26, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 44, 39, 2, 26, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.