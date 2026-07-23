Κλήρωση Τζόκερ (23/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης 

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ (23/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
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  • Στις 23 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε κλήρωση Τζόκερ με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 44, 39, 2, 26, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
  • Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 44, 39, 2, 26, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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