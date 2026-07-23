Νικαράγουα: Επιστήμονες ανακάλυψαν «θησαυρό» γενετικής ποικιλομορφίας στο αβοκάντο

Snapshot Επιστήμονες ανακάλυψαν μεγάλη γενετική ποικιλομορφία σε ντόπιες ποικιλίες αβοκάντο στη Νικαράγουα, η οποία μπορεί να προστατεύσει την παγκόσμια παραγωγή από κλιματική αλλαγή και ασθένειες.

Η παγκόσμια παραγωγή αβοκάντο εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την ποικιλία Hass, η οποία αναπαράγεται με κλωνοποίηση και είναι γενετικά ομοιογενής, αυξάνοντας την ευπάθεια σε ασθένειες.

Οι ντόπιες ποικιλίες αβοκάντο δεν προσβάλλονται από τη σήψη της ρίζας, την πιο καταστροφική ασθένεια των εμπορικών αβοκάντο, σύμφωνα με μαρτυρίες καλλιεργητών και γενετική ανάλυση.

Οι τοπικές ποικιλίες έχουν προσαρμοστεί σε θερμότερα και υγρά κλίματα και συνδέονται γενετικά με ποικιλίες της Κολομβίας, επιβεβαιώνοντας τις αρχαίες εμπορικές διαδρομές.

Η εισαγωγή γονιδίων από τις ανθεκτικές ντόπιες ποικιλίες στις εμπορικές καλλιέργειες θεωρείται κρίσιμη για την αύξηση της ανθεκτικότητας και την προστασία της παραγωγής αβοκάντο. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες που εξερεύνησαν τα τροπικά δάση της Νικαράγουας ανακάλυψαν έναν απρόσμενο «θησαυρό» γενετικής ποικιλομορφίας του αβοκάντο, ο οποίος θα μπορούσε να θωρακίσει την παγκόσμια παραγωγή απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το δημοφιλές φρούτο μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην Κεντρική Αμερική από τη Νότια Αμερική πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Οι Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν τα αποτυπώματα αυτής της αρχαίας μετανάστευσης στο DNA των τοπικών ποικιλιών, αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη παρέμβαση και η διασταύρωση με αυτόχθονα φυτά δημιούργησαν μοναδικούς γενετικούς συνδυασμούς.

Σήμερα, η παγκόσμια βιομηχανία αβοκάντο —η οποία παράγει ετησίως 11 εκατομμύρια τόνους— βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μία μόνο ποικιλία: την Hass. Τα αβοκάντο Hass αναπαράγονται μέσω κλωνοποίησης (μπολιάσματος), με αποτέλεσμα τα φρούτα που φτάνουν στα ράφια των σουπερμάρκετ να είναι γενετικά πανομοιότυπα. Αυτή η έλλειψη ποικιλομορφίας καθιστά την παγκόσμια παραγωγή εξαιρετικά ευάλωτη. Όπως συνέβη στο παρελθόν με τη μπανάνα, μια και μόνο ασθένεια ή μια απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας θα μπορούσε να αφανίσει ολόκληρες καλλιέργειες.

Για να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Texas A&M, με επικεφαλής τον αρχαιοβοτανολόγο Κέβιν Γουάν, συνέλεξαν και ανέλυσαν το DNA από 47 αυτόχθονες ποικιλίες στη Νικαράγουα, την Ονδούρα και το νότιο Μεξικό. Παράλληλα, συνομίλησαν με ντόπιους καλλιεργητές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι οι τοπικές αυτές ποικιλίες δεν προσβάλλονται από τη σήψη της ρίζας, την πιο καταστροφική ασθένεια των εμπορικών αβοκάντο.

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι τα δείγματα από τη Νικαράγουα συνδέονται στενά με ποικιλίες της Κολομβίας, αποδεικνύοντας τις αρχαίες εμπορικές διαδρομές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι ντόπιες αυτές ποικιλίες έχουν προσαρμοστεί σε πιο θερμά και υγρά κλίματα.

Η αξιοποίηση αυτού του γενετικού υλικού θεωρείται κομβική για τη διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εισαγωγή αυτών των ανθεκτικών γονιδίων στις εμπορικές καλλιέργειες μπορεί να δημιουργήσει φυτά πιο ανθεκτικά στις ασθένειες και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, διασφαλίζοντας το μέλλον του αγαπημένου «superfood».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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