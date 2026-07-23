Σαλμονέλα: Συναγερμός και στο Νοσοκομείο Καστοριάς - Κρούσματα σε νέους και παιδιά

Snapshot Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς νοσηλεύτηκαν πάνω από 10 άτομα, κυρίως νέοι και παιδιά, με συμπτώματα σαλμονέλας.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για βακτηριακή λοίμωξη σαλμονέλας και όχι για ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Πολλά παιδιά παρουσίασαν υψηλό πυρετό άνω των 40 βαθμών, αλλά η κατάσταση της υγείας τους βελτιώθηκε μετά τη νοσηλεία.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πηγή μόλυνσης ή ο κοινός χώρος έκθεσης, και η έρευνα συνεχίζεται από τον ΕΟΔΥ.

Ο ΕΟΔΥ έχει συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης. Snapshot powered by AI

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά στη Λαμία, κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν και στην Καστοριά.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, μετά τη μαζική προσέλευση νεαρών κυρίως ατόμων —πολλά εξ αυτών παιδιών— με συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε κοινή γαστρεντερίτιδα, σύμφωνα με το oladeka.com.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας πάνω από 10 άτομα, εμφάνισαν συμπτώματα με πυρετό, εμετό, διάρροια και εξάντληση. Καλλιέργειες και εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο σε αρκετά από τα περιστατικά επιβεβαίωσαν την παρουσία σαλμονέλας, αναβαθμίζοντας το ζήτημα από απλή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Παράλληλα, γονείς παιδιών που νοσηλεύτηκαν ή νοσηλεύονται ακόμη, αναφέρουν ότι αρκετά από αυτά παρουσίασαν υψηλό πυρετό, άνω των 40 βαθμών, στοιχείο που προσθέτει ανησυχία στις οικογένειες και ενισχύει το αίτημα για επίσημη ενημέρωση από το νοσοκομείο. Παρόλα αυτά πολλά από τα παιδιά νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες και η κατάσταση της υγείας τους πλέον είναι καλή.

Πληροφορίες, μεταξύ άλλων και από γονείς, αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των ασθενών είχε βρεθεί σε κοινό χώρο τις τελευταίες μέρες, με κάποιες αναφορές να συνδέουν τα κρούσματα με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση κοινού επιδημιολογικού παρονομαστή —ούτε για τον χώρο, ούτε για την ακριβή πηγή μόλυνσης. Πρόκειται για στοιχεία που χρήζουν τεκμηρίωσης από επιδημιολογική διερεύνηση, και όχι για βεβαιωμένα συμπεράσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ενημερωθεί και έχει συλλέξει δείγματα ο ΕΟΔΥ και αναμένονται αποτελέσματα.

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