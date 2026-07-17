Λαμία: Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα σαλμονέλας - Στα 25 συνολικά

Ένα άτομο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Λαμία: Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα σαλμονέλας - Στα 25 συνολικά
ΥΓΕΙΑ
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  • Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα σαλμονέλας στη Λαμία, αυξάνοντας τα συνολικά κρούσματα σε 25.
  • Ένας ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ τρεις έχουν πάρει εξιτήριο.
  • Ελέγχθηκαν εξονυχιστικά οκτώ καταστήματα εστίασης, ενώ το μολυσμένο φορτίο απομακρύνθηκε από την αγορά.
  • Τα πρώτα αποτελέσματα από δείγματα εργαζομένων ήταν αρνητικά για σαλμονέλα.
  • Αναμένονται περαιτέρω αποτελέσματα από δείγματα τροφίμων και επιφανειών, καθώς και από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής για την παρτίδα κοτόπουλου.
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Ακόμα ένα κρούσμα σαλμονέλας εντοπίστηκε στη Λαμία, το οποίο επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων σε 25.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το άτομο εξετάστηκε και αναχώρησε για το σπίτι του, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένας ασθενής, ενώ άλλοι τρεις που νοσηλεύονταν έλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής εξιτήριο.

Το μολυσμένο φορτίο απομακρύνθηκε από την αγορά, ενώ πάρθηκαν κι όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής από τα καταστήματα για να μην αφήσουν το μικρόβιο να μολύνει και άλλα προϊόντα. Συνολικά ελέγχθηκαν εξονυχιστικά οκτώ καταστήματα εστίασης σε διάφορες περιοχές της Λαμίας, όπου υπήρξε έστω και ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Όπως αποκαλύπτει το LamiaReport, εστάλησαν από τον ΕΟΔΥ τα πρώτα αποτελέσματα από τα δείγματα των εργαζομένων και των ιδιοκτητών του μαγαζιού όπου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σαλμονέλας και ελέγχθηκε αντίστοιχα πρώτο από τις Υπηρεσίες και ήταν όλα αρνητικά στο μικρόβιο.

Τη Δευτέρα αναμένονται περισσότερα αποτελέσματα για τα δείγματα από τα τρόφιμα μαζί με τον ορότυπο του μικροβίου. Στον ΕΟΔΥ έχουν σταλεί τόσο οι καλλιέργειες των ασθενών, όσο και τα δείγματα των ελέγχων αρχικά με τρόφιμα από τα συγκεκριμένα καταστήματα και τους εργαζόμενους. Ακολούθησαν τα δείγματα με «Swab Test» (στυλό ελέγχου καθαριότητας) από τις επιφάνειες και τους πάγκους των καταστημάτων μαζί με τον εξοπλισμό με τον οποίο ετοιμάζουν το φαγητό.

Τέλος αναμένουμε τα αποτελέσματα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής άλλης Περιφερειακής Ενότητας που πραγματοποιούσε τους ελέγχους στην επιχείρηση από όπου ξεκίνησε η επίμαχη παρτίδα με το κοτόπουλο.

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