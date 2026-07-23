Συναγερμός στη Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα σε νέες παρτίδες κοτόπουλου

Συνεχίζονται οι υγειονομικές έρευνες στη Φθιώτιδα, καθώς σαλμονέλα εντοπίστηκε εργαστηριακά σε επιπλέον παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Σύμφωνα με το Lamiareport στα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα από τους επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας και τον ΕΦΕΤ, το μικρόβιο ταυτοποιήθηκε σε προϊόντα που διανεμήθηκαν στην αγορά της Λαμίας από δύο νέες εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες ξεκίνησαν μετά την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας σε περίπου 25 άτομα την προηγούμενη εβδομάδα. Και όπως αποδεικνύεται συνεχίζουν να έχουν ευρήματα.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εμπλεκόμενων προμηθευτών ανέρχεται πλέον σε τρεις, ενώ ο πρώτος που είχε εντοπιστεί βρίσκεται ήδη υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων στον χώρο παραγωγής του. Τα θετικά δείγματα αφορούσαν συγκεκριμένα φιλέτο κοτόπουλου αλλά και σουβλάκι κοτόπουλου, τα οποία εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης.

Το περιστατικό επιμόλυνσης και η διεύρυνση των ερευνών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δεύτερη επιχείρηση εστίασης, το μοναδικό άτομο που εκδήλωσε συμπτώματα σαλμωνέλωσης δεν είχε καταναλώσει καθόλου κοτόπουλο. Κι όμως, επειδή το συγκεκριμένο κρέας φυλασσόταν στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα προϊόντα, οι ελεγκτές προχώρησαν σε δειγματοληψία στο κοτόπουλο, με τα εργαστηριακά αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν την παρουσία του βακτηρίου.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΥ για ακόμη οκτώ καταστήματα. Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε προϊόντα κι άλλων προμηθευτών, ενώ προγραμματίζονται νέες δειγματοληψίες από το προσωπικό των επιχειρήσεων. Για τις παρτίδες που βρέθηκαν μολυσμένες έχει ξεκινήσει η διαδικασία απόσυρσης, ενώ προβλέπεται και η επιβολή διοικητικών προστίμων.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι οδηγίες των ειδικών

Όπως ανακοινώθηκε, το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δεν καταγράφηκε κανένα νέο περιστατικό αδιαθεσίας μετά από κατανάλωση έτοιμου φαγητού. Από την πλευρά τους, οι ειδικοί υπενθυμίζουν τις βασικές οδηγίες για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων.

Η σαλμονέλα στη Λαμία και σε κάθε άλλη περίπτωση εξουδετερώνεται πλήρως με το σωστό θερμικό μαγείρεμα, εφόσον το εσωτερικό του κρέατος ξεπεράσει τους 65 βαθμούς Κελσίου για 10 έως 15 λεπτά. Στους 74 βαθμούς Κελσίου, που θεωρείται η θερμοκρασία ασφαλείας για όλα τα φαγητά, το μικρόβιο καταστρέφεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Επειδή τα οικιακά θερμόμετρα ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις δύο ή τριών βαθμών, συνιστάται το φαγητό να παραμένει στη συγκεκριμένη θερμοκρασία για δύο με τρία λεπτά ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης απολύμανση όλης της μάζας του.

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