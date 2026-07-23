Ισπανία: Μαίνεται ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη – Εκκενώθηκαν 3.500 σπίτια
Μήνυμα στα κινητά των δημοτών της Αλντέα ντελ Φρέσνο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους
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- Δασική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.
- Περίπου 3.500 κάτοικοι εκκενώθηκαν προληπτικά από την περιοχή Αλντέα ντελ Φρέσνο.
- Οι αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση μέσω κινητών τηλεφώνων για την άμεση απομάκρυνση των δημοτών.
- Η εκκένωση έγινε για να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων λόγω της καταστροφικής πορείας της πυρκαγιάς.
Σε κατάσταση συναγερμού τελούν οι ισπανικές αρχές, καθώς μια δασική φωτιά μαίνεται εκτός ελέγχου περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, αναγκάζοντας περίπου 3.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση της περιοχής Αλντέα ντελ Φρέσνο. Όπως ενημέρωσαν μέσω της πλατφόρμας X, εστάλη επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των δημοτών, με την οποία καλούνταν να απομακρυνθούν άμεσα προς γειτονικό δήμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα όσο το πύρινο μέτωπο συνεχίζει την καταστροφική του πορεία.
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