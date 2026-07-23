Ισπανία: Μαίνεται ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη – Εκκενώθηκαν 3.500 σπίτια

Snapshot Δασική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Περίπου 3.500 κάτοικοι εκκενώθηκαν προληπτικά από την περιοχή Αλντέα ντελ Φρέσνο.

Οι αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση μέσω κινητών τηλεφώνων για την άμεση απομάκρυνση των δημοτών.

Η εκκένωση έγινε για να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων λόγω της καταστροφικής πορείας της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση συναγερμού τελούν οι ισπανικές αρχές, καθώς μια δασική φωτιά μαίνεται εκτός ελέγχου περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, αναγκάζοντας περίπου 3.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση της περιοχής Αλντέα ντελ Φρέσνο. Όπως ενημέρωσαν μέσω της πλατφόρμας X, εστάλη επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των δημοτών, με την οποία καλούνταν να απομακρυνθούν άμεσα προς γειτονικό δήμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα όσο το πύρινο μέτωπο συνεχίζει την καταστροφική του πορεία.

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