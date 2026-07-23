Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2: Καλύτερος παντού, δεν μπορεί να απειληθεί στο ΟΑΚΑ

Με το… 1,5 πόδι στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» δεν είναι μόνο πως νίκησαν την Πάκσι στην Ουγγαρία με 2-1, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων. Το σκορ μοιάζει και είναι φτωχό για να περιγράψει όσα έγιναν στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε πολλές ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα, αλλά τις… πέταξε στα σκουπίδια. Αυτό ήταν ουσιαστικά το μοναδικό ψεγάδι σε αυτή την εμφάνιση. Το «τριφύλλι» προηγήθηκε με δύο γκολ, η Πάκσι που είχε 2-3 φάσεις σε όλο το ματς μείωσε με 40χρονο επιθετικό (Μπόντε) και περιόρισε την έκταση της ήττας της.

Σε καλή βραδιά βρέθηκαν τα χαφ των «πράσινων» (Καμαρά και Γιάγκουσιτς κυρίως). Ο Ντε Φράι είχε ηγετικό ρόλο στην άμυνα, ενώ και ο Αντίνο πέρα απ’ το γκολ που πέτυχε είχε εξαιρετική απόδοση.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός περιμένει την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 30/7) για να «σφραγίσει» την πρόκριση.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τους Ούγγρους να έχουν ενθουσιασμό και να πιέζουν. Από κόρνερ και με κάποιες σέντρες δοκίμασαν να απειλήσουν, χωρίς να το καταφέρουν ουσιαστικά.

Ο Παναθηναϊκός στο 8’ είχε καλή στιγμή, με τον Γιάγκουσιτς να δέχεται την πάσα του Τσέριν στο χώρο, να προσποιείται εντός περιοχής, αλλά το σουτ που δοκίμασε κόντραρε. Το ίδιο έγινε και με την τελική του Αντίνο στη συνέχεια.

Στο 19’ οι «πράσινοι» είχαν σπουδαία ευκαιρία να προηγηθούν, μετά από εξαιρετική προσπάθεια και σέντρα του Τσάπρα, με τον Αντίνο από πλάγια θέση να μην μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα της Πάκσι.

O Τετέι στο 24’ δοκίμασε σουτ με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει πάνω απ’ τα δοκάρια.

Οι γηπεδούχοι με ενέργεια και δυναμισμό προσπαθούσαν να κρατήσουν τον Παναθηναϊκό μακριά. Στο 36’ ο Αντίνο κινήθηκε εξαιρετικά από αριστερά, το γύρισμά του κόντραρε και ο Τετέι πήρε κεφαλιά με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Δύο λεπτά μετά, ο Αργεντινός δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά μετά από σέντρα του Καμαρά.

Στο 40’ οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού καρποφόρησαν. Με τη… βοήθεια αντιπάλου. Ο Ζαρουρί από δεξιά έκανε εξαιρετική σέντρα, ο Βας άπλωσε το πόδι για να διώξει πριν η μπάλα καταλήγει στον αμαρκάριστο Τετέι, όμως άθελά του την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1!

Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τετέι σούταρε άστοχα μέσα από την περιοχή και προς τα αριστερά. Ήταν η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 49’ Ο Αντίνο με κεφαλιά-πάσα βρήκε εξαιρετικά τον Τετέι σε θέση για γκολ, με το τελείωμα του διεθνούς επιθετικού να φεύγει άουτ.

Το «τριφύλλι» στο 52’ απείλησε ξανά μετά από εξαιρετική εναλλαγή της μπάλας, ο Τετέι έδωσε στον Τσέριν, με τον Σλοβένο να καθυστερεί στο κοντρόλ απέναντι στην αντίπαλη εστία και έτσι το τελείωμά του το σταμάτησαν με κόντρα οι αμυντικοί.

Η τρίτη φάση για τον Παναθηναϊκό, ήταν και η… φαρμακερή στο δεύτερο 45λεπτο. Ο Τετέι προσπάθησε να ντριπλάρει, ο αντίπαλός του έβαλε την κόντρα, με την μπάλα να καταλήγει στον Αντίνο που βγήκε τετ α τετ και δεν έκανε λάθος, νικώντας τον τερματοφύλακα για το 0-2 στο 56’!

Δύο λεπτά μετά, ο Τετέι κινήθηκε με την μπάλα και σούταρε μόλις βρήκε χώρο, με τον Κόβατσικ να διώχνει σε κόρνερ.

Το «τριφύλλι»… άγγιξε το τρίτο γκολ στο 60’. Ο Γιάγκουσιτς βγήκε τετ α τετ, προτίμησε να «σκάψει» τον Κόβατσικ αντί να δώσει στον Τετέι δίπλα του και έστειλε την μπάλα άουτ.

Οι Ούγγροι απείλησαν στο 64’ από φάουλ. Εκτελέστηκε με σέντρα, ο Πένια έχασε την μπάλα στην έξοδο, με τον Μπόντε να κάνει το γυριστό, για να δει την προσπάθειά του να καταλήγει στο δοκάρι και άουτ.

Οι Ούγγροι από το… πουθενά, κατάφεραν να μειώσουν το σκορ στο 71’. Ο Μπόντε έγινε κάτοχος της μπάλας στα όρια της περιοχής και προς τα αριστερά, προσποιήθηκε, την έφερε στο δεξί και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Πένια για το 1-2.

Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Κοντούρης έκλεψε την μπάλα και έφυγε στην κόντρα. Άνοιξε δεξιά στον Πελίστρι που μπήκε στην περιοχή, σούταρε από πλάγια θέση, με τον τερματοφύλακα της Πάκσι να τον σταματά.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά στο 85’ με την μπαλιά του Καμαρά, ο Κυριακόπουλος εντός περιοχής σούταρε, με τον Κόβατσικ να αποκρούει.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, δεν άλλαξε κάτι. Τα στατικά που κέρδισε η Πάκσι, δεν έφεραν καμία απειλή και ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 στην Ουγγαρία.

Διαιτητής: Λούκα Μπίλμπιγια (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: 53’ Τσάπρας, 55’ Τσέριν, 90’ Παντελίδης

Αποβολές: -

ΠΑΚΣΙ (Γκιόργκι Μπόνγκναρ): Κόβατσικ, Σεκσάρντι (46’ Γκιόρφι), Βας, Σαμπό, Λένζερ (81’ Κούζμα), Βιντέκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ (62’ Χόρβατ), Χαν (62’ Πέτο), Σάλαϊ (62’ Μπόντε).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (64’ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (69’ Πελίστρι), Γιάγκουσιτς, Αντίνο (69’ Παντελίδης), Τεττέη (64’ Ραστόντερ).