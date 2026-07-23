Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Χανιά - Με σοβαρά εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, έπειτα από έκρηξη το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) σε εργαστήριο στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή Λιβάδια, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκαύματα.

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