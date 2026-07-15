Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι – Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν

Snapshot Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο μισθωτής του βυτιοφόρου που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη για το δυστύχημα.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι το βυτιοφόρο παρέμεινε στο συνεργείο μόνο για επισκευή λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.

Ο μισθωτής υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει για το προπάνιο και απέδωσε την πυρκαγιά σε διαρροή άλλου υλικού σε διαφορετικό σημείο.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και οκτώ τραυματίστηκαν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Μετά τις απολογίες τους, ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο μισθωτής του βυτιοφόρου, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο.

Αρνούνται κάθε ευθύνη

Και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποστήριξε ότι είχε δεχθεί να παραμείνει το βυτιοφόρο στον χώρο του συνεργείου αποκλειστικά για να επισκευαστεί το επόμενο πρωί, καθώς το απαιτούμενο ανταλλακτικό δεν ήταν διαθέσιμο. Παράλληλα, εμφανίστηκε βαθιά συγκλονισμένος από την τραγωδία και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.

«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα, ενώ κατευθυνόμουν στο συνεργείο, με ενημέρωσαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, που είχε μισθώσει το βυτιοφόρο, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε ενημερώσει τόσο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης όσο και την εταιρεία προπανίου για το περιεχόμενο της δεξαμενής, απορρίπτοντας κάθε ευθύνη για το δυστύχημα.

«Ενημέρωσα για το προπάνιο. Δεν έχω καμία ευθύνη. Η πυρκαγιά οφείλεται σε διαρροή άλλου εύφλεκτου υλικού, σε διαφορετικό σημείο του συνεργείου», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο ακόμη νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

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