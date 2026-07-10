Ασπρόπυργος: Το λάθος που εξετάζουν οι Αρχές πίσω από τη φωτιά & την τεράστια έκρηξη – Δύο συλλήψεις

Snapshot Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και άλλοι οκτώ αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από φωτιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανώς από έκρηξη που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης σε συνεργείο βαρέων οχημάτων.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και κατέστρεψε ολοσχερώς το συνεργείο και δύο γειτονικές επιχειρήσεις.

Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εμπλέκεται στην έκρηξη, κατηγορούμενοι για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

Η προανάκριση διεξάγεται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής με καταθέσεις εργαζομένων και τραυματιών, ενώ υπήρξαν προειδοποιήσεις για ελλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας στον χώρο. Snapshot powered by AI

Τρεις ανθρώπους βαριά τραυματισμένους, που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμη οκτώ με αναπνευστικά προβλήματα, άφησε πίσω η φωτιά που «ξέσπασε» το πρωί της Πέμπτης (09/07) σε εργοστάσιο ανταλλακτικών, στον Ασπρόπυργο.

Ισχυρή έκρηξη, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, κατεγράφη σε βίντεο ντοκουμέντο, ενώ η ευρύτερη περιοχή γέμισε με πυκνό καπνό, με τις Αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι αρμόδιες Αρχές στρέφουν την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων όπου εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της πύρινης κόλασης.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα και επεκτάθηκαν σε γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο, καθώς και δύο όμορες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που ήταν στον χώρο.

Η Πυροσβεστική παραμένει στο σημείο με ειδικά οχήματα και βραχιονοφόρα, ενώ, στελέχη του αρμόδιου ανακριτικού κλιμακίου λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους και τον οδηγό του βυτιοφόρου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Δύο συλλήψεις

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου – ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Οι αξιωματικοί, μάλιστα, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικά όργανα υποστηρίζουν ότι είχαν υπάρξει προειδοποιήσεις για κινδύνους στον χώρο εργασίας, κάνοντας λόγο για ελλείψεις στους ελέγχους και την επιθεώρηση.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο αναμένεται να λάβει καταθέσεις από εργαζόμενους και τραυματίες.

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