ΔΥΠΑ: Οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027, είναι δωρεάν.
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- Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε τους οριστικούς πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων για δωρεάν φιλοξενία σε 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-2027.
- Οι πίνακες περιλαμβάνουν κατηγορίες επιλεγμένων, αναπληρωματικών και απορριπτέων παιδιών, χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες από 6 μηνών έως προσχολική ηλικία.
- Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
- Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, Δευτέρα έως Παρασκευή, παρέχοντας πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.
- Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να επικοινωνήσουν με τους σταθμούς μέσω των αναρτημένων τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων της ΔΥΠΑ.
Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr
Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής: α) Επιλεγμένοι, β) Αναπληρωματικοί και γ) Απορριπτέοι.
- Πίνακας κατηγορίας βρεφών (6 μηνών έως 1,5 έτους)
- Πίνακας κατηγορίας προνηπίων (1,5 έως 2,5 ετών)
- Πίνακας κατηγορίας νηπίων (2,5 ετών έως προσχολική ηλικία)
Ειδικά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιλίου θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.
Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.
Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αγίας Βαρβάρας
210 5697490
vns.agvarvaras@dypa.gov.gr
Άνω Λιοσίων
210 2315755
vns.aliosion@dypa.gov.gr
Ελευσίνας
210 5542052
vns.elefsinas@dypa.gov.gr
Ιλίου
2109989605
atbs@dypa,gov.gr
Κερατσινίου
210 4008105
vns.keratsiniou@dypa.gov.gr
Μενιδίου
210 2477950
vns.menidiou@dypa.gov.gr
Μοσχάτου
210 9566727
vns.moschatou@dypa.gov.gr
Ολυμπιακού Χωριού
210 2476610
vns.thrakomakedonon@dypa.gov.gr
Περιστερίου
210 5754610
vns.peristeriou@dypa.gov.gr
Χαϊδαρίου
2105324371
vns.xaidariou@dypa.gov.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αγρινίου
26410 45425
vns.agriniou@dypa.gov.gr
Άρτας
26810 74345
vns.artas@dypa.gov.gr
Δράμας
25210 46855
vns.dramas@dypa.gov.gr
Ηγουμενίτσας
26650 28549
vns.igoumenitsas@dypa.gov.gr
Ιωαννίνων
26510 74776
vns.ioanninon@dypa.gov.gr
Καβάλας
2510836313
vns.kavalas@dypa.gov.gr
Καλαμάτας
27210 21984
vns.kalamatas@dypa.gov.gr
Καρδίτσας
24410 79391
vns.karditsas@dypa.gov.gr
Καρπενησίου
22370 80505
vns.karpenisiou@dypa.gov.gr
Κομοτηνής
25310 28728
vns.komotinis@dypa.gov.gr
Λάρισας
24105 92655
vns.larisas@dypa.gov.gr
Μεσολογγίου
26310 51765
vns.mesologgiou@dypa.gov.gr
Νάουσας
23320 27141
vns.naousas@dypa.gov.gr
Ξάνθης
25410 29777
vns.xanthis@dypa.gov.gr
Πατρών
26104 35634
vns.patras@dypa.gov.gr
Πυλαίας Θεσσαλονίκης
23109 19409
vns.thessalonikis@dypa.gov.gr
Σερρών
2321038401
vns.serron@dypa.gov.gr
Τρικάλων
2431033223
vns.trikalon@dypa.gov
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa