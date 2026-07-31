ΔΥΠΑ: Οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Snapshot Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε τους οριστικούς πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων για δωρεάν φιλοξενία σε 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν κατηγορίες επιλεγμένων, αναπληρωματικών και απορριπτέων παιδιών, χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες από 6 μηνών έως προσχολική ηλικία.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, Δευτέρα έως Παρασκευή, παρέχοντας πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να επικοινωνήσουν με τους σταθμούς μέσω των αναρτημένων τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων της ΔΥΠΑ. Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν πίνακες, ανά ΒΝΣ, για τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής: α) Επιλεγμένοι, β) Αναπληρωματικοί και γ) Απορριπτέοι.

Πίνακας κατηγορίας βρεφών (6 μηνών έως 1,5 έτους)

Πίνακας κατηγορίας προνηπίων (1,5 έως 2,5 ετών)

Πίνακας κατηγορίας νηπίων (2,5 ετών έως προσχολική ηλικία)

Ειδικά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιλίου θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό. Όσοι λάβουν το voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα, σε ΒΝΣ της ΔΥΠΑ.

Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL Αγίας Βαρβάρας 210 5697490 vns.agvarvaras@dypa.gov.gr Άνω Λιοσίων 210 2315755 vns.aliosion@dypa.gov.gr Ελευσίνας 210 5542052 vns.elefsinas@dypa.gov.gr Ιλίου 2109989605 atbs@dypa,gov.gr Κερατσινίου 210 4008105 vns.keratsiniou@dypa.gov.gr Μενιδίου 210 2477950 vns.menidiou@dypa.gov.gr Μοσχάτου 210 9566727 vns.moschatou@dypa.gov.gr Ολυμπιακού Χωριού 210 2476610 vns.thrakomakedonon@dypa.gov.gr Περιστερίου 210 5754610 vns.peristeriou@dypa.gov.gr Χαϊδαρίου 2105324371 vns.xaidariou@dypa.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL Αγρινίου 26410 45425 vns.agriniou@dypa.gov.gr Άρτας 26810 74345 vns.artas@dypa.gov.gr Δράμας 25210 46855 vns.dramas@dypa.gov.gr Ηγουμενίτσας 26650 28549 vns.igoumenitsas@dypa.gov.gr Ιωαννίνων 26510 74776 vns.ioanninon@dypa.gov.gr Καβάλας 2510836313 vns.kavalas@dypa.gov.gr Καλαμάτας 27210 21984 vns.kalamatas@dypa.gov.gr Καρδίτσας 24410 79391 vns.karditsas@dypa.gov.gr Καρπενησίου 22370 80505 vns.karpenisiou@dypa.gov.gr Κομοτηνής 25310 28728 vns.komotinis@dypa.gov.gr Λάρισας 24105 92655 vns.larisas@dypa.gov.gr Μεσολογγίου 26310 51765 vns.mesologgiou@dypa.gov.gr Νάουσας 23320 27141 vns.naousas@dypa.gov.gr Ξάνθης 25410 29777 vns.xanthis@dypa.gov.gr Πατρών 26104 35634 vns.patras@dypa.gov.gr Πυλαίας Θεσσαλονίκης 23109 19409 vns.thessalonikis@dypa.gov.gr Σερρών 2321038401 vns.serron@dypa.gov.gr Τρικάλων 2431033223 vns.trikalon@dypa.gov

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία είναι εντελώς δωρεάν και τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa