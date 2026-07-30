Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα για Κυκλάδες - Αλλαγές στα δρομολόγια - Βίντεο

Snapshot Έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες λόγω θυελλωδών ανέμων 8-9 Μποφόρ.

Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια του πλοίου «Fast Ferries Andros» και το δρομολόγιο του «Θεολόγος Π.» της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026.

Τα δρομολόγια από τις Κυκλάδες προς τη Ραφήνα πραγματοποιούνται κανονικά, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Στο λιμάνι του Λαυρίου δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια προς Κύθνο λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και την Παρασκευή, και οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται πριν την αναχώρηση. Snapshot powered by AI

Προβλήματα καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και κατά τόπους 9 Μποφόρ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι αναχωρήσεις από το λιμάνι της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες.

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Μετά την εφαρμογή του μέτρου, δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κανένα επιπλέον δρομολόγιο από τη Ραφήνα για σήμερα, πέρα από εκείνα που είχαν ήδη αποπλεύσει.

Μεταξύ των ακυρώσεων περιλαμβάνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 17:30 με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Παράλληλα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια του πλοίου «Fast Ferries Andros» για την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το δρομολόγιο από τη Μύκονο στις 13:15 προς Τήνο, Άνδρο και Ραφήνα, ούτε η απογευματινή αναχώρηση του «Θεολόγος Π.» από τη Ραφήνα. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι επιβάτες ενημερώνονται απευθείας για τις αλλαγές.

Αντίθετα, τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τις Κυκλάδες προς τη Ραφήνα εμφανίζονται προς το παρόν να εκτελούνται κανονικά, χωρίς όμως να αποκλείονται καθυστερήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Προβλήματα σημειώνονται και στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια των πλοίων «Μαρμάρι Εξπρές», «Μακεδών» και «Ιονίς» με προορισμό την Κύθνο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες ούτε για την Παρασκευή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν.

Για τον λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμενικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν νέες μεταβολές στα δρομολόγια.

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