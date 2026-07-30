Παραμένει πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Παρασκευή – Οι περιοχές που είναι στο «πορτοκαλί»

Snapshot Την Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει κρατικούς φορείς, περιφέρειες και δήμους για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιάς.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, όπως καύση ξερών υλικών, χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες και υπαίθριες ψησταριές.

Ισχύει απαγόρευση καύσης αγρών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Πυροσβεστική καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199. Snapshot powered by AI

Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προειδοποιεί η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την πρόβλεψή της, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) αναμένεται να επικρατήσει σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα, καθώς και η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

Αυξημένη επικινδυνότητα προβλέπεται επίσης για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου, στη Στερεά Ελλάδα, ενώ στο επίπεδο κινδύνου 4 βρίσκονται ακόμη το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου μαζί με τη Σαμοθράκη.

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Ήδη η Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα, επισημαίνεται η ανάγκη να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή άλλων υπολειμμάτων, να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Οι αρχές υπενθυμίζουν επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απαγόρευση καύσης αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199.

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