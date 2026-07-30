Ρέθυμνο: Παρελήφθη 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα από την Πρέβελη

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ρέθυμνο: Παρελήφθη 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα από την Πρέβελη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, ένας 71χρονος παρελήφθη με ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.
  • Στην Άνδρο, τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε ετοιμότητα, με παρέμβαση για απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων και παροχή πρώτων βοηθειών σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα.
  • Στην Κάλυμνο και την Πάρο παραμένουν σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για ανάγκη επέμβασης.
  • Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ προσαρμόζουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα ανάλογα με τις ανάγκες των πυρκαγιών και συντονίζονται συνεχώς με την Πυροσβεστική και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν για δεύτερη ημέρα οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές, σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την παροχή βοήθειας σε πολίτες και πυροσβέστες, ενώ τα ασθενοφόρα παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών.

Ειδικότερα για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή παρελήφθη ένας 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στην Άνδρο έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέροντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας 'Ανδρου.

Στην Κάλυμνο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Στην Πάρο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσαρμόζοντας την ανάπτυξή τους βάσει των αναγκών που προκύπτουν. Παράλληλα, τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των συμβάντων.

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