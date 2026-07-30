Επιστρέφει στο Λαύριο το πλοίο «Super Star» - Δεν κατάφερε να δέσει σε Άνδρο και Τήνο

Snapshot Το πλοίο «Super Star» δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τήνου λόγω ισχυρών ανέμων 8 με 9 μποφόρ.

Το «Super Star» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο με επιστροφή.

Στο πλοίο βρίσκονται 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, καθώς και 56 Ι.Χ., 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

Το «Super Star» κατευθύνεται προς το λιμάνι του Λαυρίου μετά την αδυναμία προσέγγισης της Άνδρου και της Τήνου. Snapshot powered by AI

Προς το λιμάνι του Λαυρίου κατευθύνεται το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει διαδοχικά τα λιμάνια της Άνδρου και της Τήνου.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, όταν αρχικά αδυνατούσε να καταπλεύσει στο λιμάνι της Άνδρου εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Τήνο, ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει ούτε το συγκεκριμένο λιμάνι, με αποτέλεσμα να αλλάξει εκ νέου πορεία και να πλέει πλέον προς το Λαύριο.

Στο «Super Star» επιβαίνουν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, ενώ μεταφέρονται 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

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