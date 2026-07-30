UEFA: Οι εθνικές ομάδες θα μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν προχωρήσουν τα σχέδια της FIFA

Snapshot Και οι 55 χώρες-μέλη της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ σε αντίδραση στα σχέδια της FIFA για μερική ιδιωτικοποίηση του τουρνουά.

Η απόφαση λήφθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση μετά τις προτάσεις της FIFA για πώληση μεριδίων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η αποχή θα ισχύει για όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών, γυναικών και συλλόγων.

Η πρώτη εφαρμογή του μποϊκοτάζ αναμένεται τον Οκτώβριο στους αγώνες μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η UEFA έχει εκφράσει επισήμως την αντίθεσή της με καταδικαστικές δηλώσεις για τα σχέδια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Snapshot powered by AI

Και οι 55 χώρες-μέλη της UEFA ψήφισαν υπέρ του μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της προτεινόμενης συμφωνίας της FIFA για την πώληση μεριδίων σε ιδιώτες επενδυτές, όπως ανέφερε πηγή στο BBC Sport.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με σκοπό τη συζήτηση των προτάσεων που ανακοίνωσε την Τρίτη η FIFA — ο παγκόσμιος οργανισμός που διοικεί το ποδόσφαιρο.

Η UEFA, η οποία διοικεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είχε εκφράσει σαφώς την αντίθεσή της δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια αυτά — και αυτή η έντονη αντίδραση επιβεβαιώθηκε εκ νέου.

Αποχή παντού

Η αποχή θα αφορά όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, και θα τεθεί σε εφαρμογή εάν οι προτάσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εγκριθούν με ψηφοφορία από τις ομοσπονδίες-μέλη.

Η πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί αυτή η στάση θα είναι τον Οκτώβριο, όταν πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

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