«Ψηφίστε υπέρ του σχεδίου, αλλιώς…» – Το τελεσίγραφο Ινφαντίνο για το μέλλον του Μουντιάλ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενημέρωσε τις 211 Ομοσπονδίες – μέλη ότι θα λάβουν όλες επιπλέον χρηματοδότηση 40 εκατ. δολαρίων αν εγκρίνουν το σχέδιο πώλησης μεριδίων του Μουντιάλ, όμως, τις προειδοποιεί ότι έχουν μόλις 53 μέρες για να αποδεχτούν την πρόταση.

Ο Ινφαντίνο περιγράφει λεπτομερώς τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την παροχή της δυνατότητας σε ιδιώτες επενδυτές να αγοράσουν μερίδια του τουρνουά και αναφέρει ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί έως τη 19η Σεπτεμβρίου.

Αναφέρει, επίσης, ότι θα διατεθεί πακέτο χρηματοδότησης συνολικού ύψους 10 δισ. δολαρίων εάν οι Ομοσπονδίες αποδεχτούν την πρόταση, ενώ, εάν την απορρίψουν, τα έσοδα θα ανέλθουν σε 2,7 δισ. δολάρια, σχεδόν 75% λιγότερα.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε από τους Times, προκαλώντας «θύελλα» αντιδράσεων στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Η επιστολή του Ινφαντίνο αναφέρει: «Η απόφαση για το ενδεχόμενο να προχωρήσετε ή όχι με αυτή την πρόταση ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς. Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε, αυτό το πακέτο ύψους 10 δισ. δολαρίων θα είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2027, εγκαινιάζοντας την επόμενη φάση της κοινής μας πορείας.

Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε το status quo και να απορρίψετε την πρόταση, εξακολουθούμε να διαθέτουμε την προγραμματισμένη επέκταση του προγράμματος Forward, με χρηματοδότηση ανάπτυξης ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, όπως είχε παρουσιαστεί προηγουμένως.

Συνολικά, για τον επόμενο κύκλο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027, κάθε Ομοσπονδία – μέλος θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε έως και 40 εκατ. δολάρια έκαστη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης».

Διαβάστε επίσης