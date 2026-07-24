Νέο επεισόδιο στο… σίριαλ «Μπαλογκάν» – H Nορβηγία ετοιμάζεται να καταγγείλει τη FIFA

Η Νορβηγική Ομοσπονδία αντιδρά στην απόφαση για τον Φολαρίν Μπαλογκάν και ετοιμάζει προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Νέο επεισόδιο στο… σίριαλ «Μπαλογκάν» – H Nορβηγία ετοιμάζεται να καταγγείλει τη FIFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη μετά το εφετινό Μουντιάλ. Ο Αμερικανός επιθετικός είδε την αυτόματη ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε προκύψει από την αποβολή στο παιχνίδι με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη να αναστέλλεται, εξέλιξη που «άνοιξε» νέο κύκλο συζητήσεων σχετικά με την απόφαση.

Η επικεφαλής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, Λίσε Κλάβενες, αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται επίσημη προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η εξέλιξη συνδέεται με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ώστε να σβηστεί η τιμωρία.

Η Κλάβενες ανέφερε πως η Νορβηγική Ομοσπονδία προτίθεται να αμφισβητήσει επίσημα την απόφαση του προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, Μοχάμαντ Αλ Καμαλί. Όπως τόνισε, η παράκαμψη των κανονισμών δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το άθλημα, ενώ, κάλεσε τον Ινφαντίνο να παραδεχτεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν λανθασμένη.

Η απόφαση για την άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν ελήφθη δίχως να υπάρξει ψηφοφορία μεταξύ των μελών, όπως και γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Η νέα καταγγελία της NFF αναμένεται, μάλιστα, να προστεθεί στη νομική διαδικασία που έχει ήδη κινήσει η Ομοσπονδία κατά της FIFA.

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Νέο επεισόδιο στο… σίριαλ «Μπαλογκάν» – H Nορβηγία ετοιμάζεται να καταγγείλει τη FIFA

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