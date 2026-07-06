Σάλος στο Μουντιάλ: Παρέμβαση Τραμπ στη FIFA για να «σβήσει» η τιμωρία Μπαλογκάν – Οργή στο Βέλγιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Τζάνι Ινφαντίνο να επανεξετάσει την αποβολή του πρώτου σκόρερ των ΗΠΑ στο Μουντιάλ. Η FIFA ήρε την τιμωρία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της βελγικής ομοσπονδίας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σάλος στο Μουντιάλ: Παρέμβαση Τραμπ στη FIFA για να «σβήσει» η τιμωρία Μπαλογκάν – Οργή στο Βέλγιο
AP
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Φόλαριν Μπαλογκάν μετά την αποβολή του σε αγώνα του Μουντιάλ.
  • Η FIFA ανέτρεψε την τιμωρία του Μπαλογκάν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα, κάτι που δεν είχε συμβεί από το 1962.
  • Η απόφαση της FIFA προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία εξέφρασε έκπληξη και εξετάζει περαιτέρω ενέργειες.
  • Ο Μπαλογκάν είχε αποβληθεί μετά από φάση όπου πάτησε τον αστράγαλο αντιπάλου σε μονομαχία, γεγονός που επιβεβαιώθηκε μέσω βίντεο.
  • Ο Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τη FIFA για την ανατροπή της τιμωρίας, χωρίς να παραδεχθεί άμεσα την παρέμβασή του.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε την Τετάρτη με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας του να επανεξεταστεί η τιμωρία του Φόλαριν Μπαλογκάν, του πρώτου σκόρερ της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας μετά την αποβολή του Μπαλογκάν στον αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Την Κυριακή, η FIFA ανακοίνωσε ότι η τιμωρία του παίκτη ανατρέπεται, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στο Βέλγιο.

Ασυνήθιστη απόφαση από τη FIFA

Η απόφαση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς είναι η πρώτη φορά από το 1962 που η FIFA επιτρέπει σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ κανονικά θα ήταν τιμωρημένος μετά από αποβολή.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την προηγούμενη χρονιά, η FIFA δημιούργησε και απένειμε στον Αμερικανό πρόεδρο το FIFA Peace Prize, την ώρα που ο ίδιος επιχειρούσε δημόσια, χωρίς επιτυχία, να εξασφαλίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Η FIFA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Οργή από το Βέλγιο

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βελγικής ομοσπονδίας, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση την Κυριακή εκφράζοντας την έκπληξή της για την ανατροπή της τιμωρίας.

Η ομοσπονδία του Βελγίου ανέφερε ότι είναι «έκπληκτη» από την απόφαση της FIFA να κρίνει διαθέσιμο τον τιμωρημένο παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών για τον αγώνα ΗΠΑ–Βέλγιο.

Πρόσθεσε ακόμη ότι εξετάζει «όλες τις πιθανές επιλογές», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε την απόφαση της FIFA.

Ο ίδιος, πάντως, δεν ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο ούτε απέδωσε στον εαυτό του ρόλο στην ανατροπή της τιμωρίας.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

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Η φάση της αποβολής

Ο Μπαλογκάν είχε αποβληθεί στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αφού προηγουμένως είχε ανοίξει το σκορ στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, βάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τροχιά νίκης.

Η αποβολή ήρθε ύστερα από μονομαχία με αντίπαλο παίκτη. Στη διεκδίκηση της μπάλας, το πόδι του Μπαλογκάν πάτησε στον αστράγαλο του Βόσνιου ποδοσφαιριστή, ο οποίος γύρισε άσχημα.

Μετά από έλεγχο της φάσης μέσω βίντεο, ο Αμερικανός επιθετικός είδε την κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε.

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