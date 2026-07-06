UEFA κατά FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν: «Η απόφαση για αναστολή της ποινής ξεπέρασε κάθε όριο»

Snapshot Η UEFA εξέφρασε έντονη διαφωνία για την αναστολή της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής του Φολαρίν Μπαλογκάν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «υπέρβαση κάθε ορίου».

Η UEFA τόνισε ότι η αυτόματη ποινή μίας αγωνιστικής έπειτα από κόκκινη κάρτα είναι θεμελιώδης κανονισμός που δεν επιδέχεται εξαίρεση, ειδικά εν μέσω τουρνουά.

Η απόφαση θεωρείται ότι υπονομεύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διοργάνωσης και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Η Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προσέφυγε κατά της απόφασης, αμφισβητώντας την εφαρμογή του Άρθρου 27 της FIFA, που επιτρέπει αναστολή πειθαρχικής κύρωσης.

Ο προπονητής της εθνικής Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, χαρακτήρισε την απόφαση ως «απαράδεκτη» και ειρωνικά την παρομοίασε με πρωταπριλιάτικο αστείο. Snapshot powered by AI

Η UEFA «εξαπέλυσε» σφοδρή επίθεση κατά της απόφασης που αφορά τον Φολαρίν Μπαλογκάν, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με την αναστολή της αυτόματης ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής μετά την αποβολή του ποδοσφαιριστή στην αναμέτρηση κόντρα στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Στην ανακοίνωση, κάνει λόγο για απόφαση που «ξεπερνά “κόκκινη γραμμή”», προειδοποιώντας ότι δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και πλήττει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διοργάνωσης.

«Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται σε κανόνες που αποτελούν τη βάση μίας δίκαιας, έντιμης και διαφανούς διοργάνωσης. Ορισμένοι κανόνες ενδέχεται να επιδέχονται ερμηνείας. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, όχι. Η ελάχιστη αυτόματη ποινή μίας αγωνιστικής έπειτα από κόκκινη κάρτα δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κάποιων, ούτε απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την εφαρμογή της. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή στους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να εξαιρείται, πόσω μάλλον εν μέσω τουρνουά, τη στιγμή που πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και έχουν εκτίσει κανονικά την ποινή τους», τονίζεται ακόμη.

«Όταν η βεβαιότητα των κανόνων παύει να διασφαλίζεται από τους θεσμούς που τους εγγυώνται, διακυβεύεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μία τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο εντός της τρέχουσας διοργάνωσης, όπου παρόμοιες περιπτώσεις θα απαιτούν ίση μεταχείριση, εις βάρος της ομαλής διεξαγωγής.

Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και απολαμβάνει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Καμία διοργάνωση δεν είναι ανεξάρτητη από το ευρύτερο ποδοσφαιρικό πλαίσιο και ειδικά όταν πρόκειται για Μουντιάλ, μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το άθλημα συνολικά», επισημαίνει η UEFA.

Τέλος, σημειώνεται ότι «εκφράζουμε την έντονη αποδοκιμασία μας για μία πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

Το Βέλγιο προχώρησε σε έφεση

Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου (RBFA) εξέτασε «όλες τις πιθανές επιλογές», αμφισβητώντας τον εν λόγω κανονισμό που επέτρεψε τη «σκανδαλώδη» απόφαση, όπως τονίζεται.

Στην πραγματικότητα, αναφέρονται στη χρήση του Άρθρου 27 της FIFA, το οποίο «μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την εκτέλεση μίας προηγουμένως επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης» και που ο προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», Ρούντι Γκαρσία, θεωρεί απαράδεκτη, καταγγέλνωντας την ειρωνικά ως πρωταπριλιάτικο αστείο.

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