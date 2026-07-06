Μουντιάλ 2026: «Κλείδωσαν» τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών

Μεγάλες συγκινήσεις επιφύλασσε η δεύτερη μέρα της φάσης των «16» του Μουντιάλ, με τη Νορβηγία και την Αγγλία να παίρνουν την πρόκριση για την οκτάδα έπειτα από τις σημαντικές νίκες απέναντι στη Βραζιλία και το Μεξικό αντίστοιχα.

Οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά, ενώ, έχει ήδη διαμορφωθεί και το ζευγάρι Γαλλία – Μαρόκο. Το προσεχές διήμερο θα γίνουν γνωστά και τα υπόλοιπα δύο ζευγάρια, καθώς το Μουντιάλ βρίσκεται στην τελική του ευθεία.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Γαλλία – Μαρόκο.

Νορβηγία – Αγγλία.

Πορτογαλία ή Ισπανία – Ηνωμένες Πολιτείες ή Βέλγιο.

Αργεντινή ή Αίγυπτος – Ελβετία ή Κολομβία.

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