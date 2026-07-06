Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία… διέλυσε τη διάσημη «προφητεία» των Simpsons

Λίγες τηλεοπτικές σειρές έχουν συνδεθεί τόσο έντονα με τις θεωρίες περί… πρόβλεψης του μέλλοντος όσο οι Simpsons. Από πολιτικές εξελίξεις μέχρι τεχνολογικές καινοτομίες, οι δημιουργοί της εμβληματικής σειράς έχουν κατά καιρούς πιστωθεί με εντυπωσιακές «προφητείες». Στο εφετινό Μουντιάλ, όμως, μία από τις πλέον πολυσυζητημένες θεωρίες των τελευταίων εβδομάδων δεν άντεξε στη δοκιμασία της πραγματικότητας, καθώς η πρόκριση της Αγγλίας επί του Μεξικού έβαλε οριστικό τέλος στο σενάριο που είχε γίνει viral.

Η Αγγλία «σφράγισε» το εισιτήριο για τα προημιτελικά, επικρατώντας με 3–2 του Μεξικού σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, ενώ, ο Χάρι Κέιν βρήκε επίσης δίχτυα από το σημείο του πέναλτι. Ωστόσο, πέρα από την πρόκριση των «Τριών Λιονταριών», το αποτέλεσμα έβαλε τέλος και σε μία από τις διασημότερες θεωρίες γύρω από τις «προβλέψεις» των Simpsons.

Η θεωρία βασιζόταν στο επεισόδιο The Cartridge Family του 1997, στο οποίο το Μεξικό αντιμετωπίζει την Πορτογαλία σε έναν φανταστικό διεθνή ποδοσφαιρικό τελικό στο Springfield Stadium. Οι ομοιότητες με το εφετινό Μουντιάλ, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του ταμπλό της διοργάνωσης, είχαν οδηγήσει πολλούς θαυμαστές να πιστέψουν ότι η δημοφιλής σειρά είχε «προβλέψει» έναν τελικό ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ωστόσο, η νίκη της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό ακύρωσε οριστικά αυτό το ενδεχόμενο, βάζοντας τέλος σε μία από τις σημαντικότερες θεωρίες που συνόδευαν τη διοργάνωση.

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