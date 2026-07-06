Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής – Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της «Σελεσάο», έκανε γνωστό πως τα λεπτά που αγωνίστηκε κόντρα στη Νορβηγία, ήταν τα τελευταία του με τη φανέλα της!

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής – Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας
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Ο 34χρονος Νεϊμάρ έβαλε τα κλάματα όταν ο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Τη συμμετοχή του εκεί, σίγουρα την είχε ονειρευτεί διαφορετικά. Ο αποκλεισμός της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στους «16», τον έφερε μπροστά στη μεγάλη απόφαση.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής με 80 γκολ, αλλά και δεύτερος σε συμμετοχές (130) πίσω από τον Καφού, ανακοίνωσε συγκινημένος πως η παρουσία του στη «Σελεσάο» ολοκληρώθηκε.

Τα λεπτά που αγωνίστηκε απέναντι στους Σκανδιναβούς, ήταν τα τελευταία με τη φανέλα της Βραζιλίας. Και η τελευταία του εικόνα θα είναι αυτή με δάκρυα στα μάτια.

«Το προσπάθησα. Το προσπάθησα. Ξεκίνησε εδώ στο στάδιο MetLife και τελείωσε εδώ. Τώρα τελείωσε», δήλωσε δακρυσμένος ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, ανακοινώνοντας πως ολοκληρώθηκε η παρουσία του στη «Σελεσάο».

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