Μουντιάλ 2026: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας των 10 παικτών με κορυφαίο τον Μπέλιγχαμ

Η ομάδα του Τούχελ επικράτησε 3-2 των διοργανωτών σε εκπληκτικό παιχνίδι όπου είχε πέντε γκολ, δύο πέναλτι, μία αποβολή και τεράστια αγωνία ως το τέλος.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας των 10 παικτών με κορυφαίο τον Μπέλιγχαμ
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
6'
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Ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα που ανάγκαζε την Αγγλία να σκύψει το κεφάλι, τελευταία φορά που πήγε στο «Αζτέκα». 40 χρόνια μετά, στο ίδιο γήπεδο, κόντρα στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μεξικανούς (μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά), τα «τρία λιοντάρια» χαμογέλασαν κι έφυγαν πανηγυρίζοντας. Επικρατώντας στο ματς των «16» με 3-2 και παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση. Σε αγώνα που άρχισε με μία ώρα καθυστέρηση λόγω βροχής και κεραυνών.

Η αναμέτρηση ήταν για γερά νεύρα. Πραγματικό ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Μπέλιγχαμ σκόραρε δύο φορές, για να μειώσει ο Κινιόνες μέσα σε 6 λεπτά στο τέλος του πρώτου μέρους. Οι Άγγλοι έμειναν με δέκα παίκτες, αλλά ο Κέιν με πέναλτι έκανε το 3-1. Με τον ίδιο τρόπο ο Ραούλ Χιμένες μείωσε στο τελικό 3-2. Με τα τελευταία λεπτά να γίνονται… μάχη επιβίωσης για τα «τρία λιοντάρια». Και τελικά τα κατάφεραν.

Μετά τον Καναδά, το Μεξικό έγινε η δεύτερη διοργανώτρια που μένει εκτός συνέχειας. Η χώρα της κεντρικής Αμερικής, μάλιστα, δέχτηκε γκολ για πρώτη φορά στο τουρνουά.

Πλέον, οι Άγγλοι θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία στα προημιτελικά. Ο αγώνας θα γίνει στο Μαϊάμι, τα μεσάνυχτα της Κυριακής (12/7).

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε νευρικά και με αρκετή δύναμη στα μαρκαρίσματα. Περισσότερο αναγνωριστικό παιχνίδι, με τους Μεξικανούς και τους Άγγλους να θέλουν να «ζυγίσουν» τον αντίπαλο.

Η πρώτη φάση ήρθε στο 15’. Ο Αλβαράδο από δεξιά έκανε τη σέντρα, ο Ραούλ Χιμένες έκανε την κεφαλιά «ψαράκι», με τον Πίκφορντ να πέφτει στη γωνιά του και να διώχνει.

Ο Γκόρντον στο 24’ κινήθηκε από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, με τον Ράνχελ να μην έχει προβλήματα. Ήταν η πρώτη τελική της Αγγλίας στο ματς ουσιαστικά.

To Μεξικό πήρε την κατοχή και κυκλοφορούσε την μπάλα. Οι Άγγλοι άφησαν χώρο στην ομάδα της κεντρικής Αμερικής και «χτύπησε» στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία. Στο 34ο λεπτό ο Ράις πήρε μέτρα με την μπάλα και άνοιξε δεξιά στον Σάκα. Αυτός έκανε τη σέντρα στην «καρδιά» της άμυνας ενώ ο Κέιν έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι και ο Μπέλιγχαμ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τα «τρία λιοντάρια»!

Πριν προλάβει το Μεξικό να συνέλθει από το σοκ του πρώτου τέρματος που δέχτηκε στη διοργάνωση, οι Άγγλοι πέτυχαν και δεύτερο. Στο 38’ πίεσαν στο κέντρο και έκλεψαν από τον Μόρα. Ο Μπέλιγχαμ άνοιξε στον Κέιν που μπήκε στην περιοχή, γύρισε από δεξιά και ο μέσος της Ρεάλ ήταν αυτός που σκόραρε ξανά για τους ευρωπαίους.

Κι ενώ το Μεξικό φαινόταν να είναι για τα καλά στο… καναβάτσο, βρήκε τη δύναμη να «απαντήσει» γρήγορα. Στο 42’ από φάουλ που εκτελέστηκε από αριστερά, η μπάλα «έσπασε» από τον Κόνσα εντός περιοχής αλλά έμεινε «ζωντανή». Φτάνοντας στον Κινιόνες που ήταν μπροστά απ’ το ύψος του πέναλτι και με άπιαστο σουτ μείωσε σε 1-2!

Οι Μεξικανοί απείλησαν άμεσα και στο 45+1’. Με τον Ραούλ Χιμένες να σουτάρει με το αριστερό, η μπάλα να «σκάει» στο χορτάρι και να περνά ελάχιστα άουτ. Δύο λεπτά μετά, ο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα, ο Ραούλ Χιμένες πήρε την κεφαλιά με τον Πίκφορντ να σώζει διώχνοντας σε κόρνερ.

Από τη στατική φάση ο Χιμένες πήρε και πάλι την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Μόντες στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά πριν προλάβει να τελειώσει τη φάση, ο Μπέλιγχαμ με υπερένταση έδιωξε εντυπωσιακά σε νέο κόρνερ. Με το Μεξικό να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη στο τέλος του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την Αγγλία να έχει πιεστική διάθεση. Έφτασε μάλιστα και κοντά στο γκολ στο 49’, όταν ο Ο' Ράιλι σούταρε απ’ το ύψος της περιοχής, ο Μπέλιγχαμ έκανε επαφή με την μπάλα, στέλνοντάς τη στο δοκάρι.

Ενώ φάνηκε να πατούν καλύτερα τα «τρία λιοντάρια», η αριθμητική ισορροπία άλλαξε σε βάρος τους. Στο 51’ ο Κουάνσα έκανε σκληρό φάουλ στον Γκαγιάρδο. Πήγε με τις τάπες πάνω απ’ τον αστράγαλο του αντιπάλου. Το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή να κάνει έλεγχο και στο 53’ βγήκε η απ’ ευθείας κόκκινη στον παίκτη της Αγγλίας.

Πέντε λεπτά μετά την αποβολή όμως, οι Άγγλοι κέρδισαν πέναλτι! Ο Πίκφορντ έκανε το βολέ, ο Κέιν στο όριο του οφσάιντ πήρε την κεφαλιά πάσα για τον Γκόρντον ο οποίος μπήκε στην περιοχή, τον ανέτρεψε ο Ράνχελ και ο ρέφερι υπέδειξε την παράβαση. Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση στο 60’, σημάδεψε την αριστερή γωνία και έκανε το 1-3!

O σκόρερ του πέναλτι, λίγα λεπτά μετά έγινε αυτός που έκανε πέναλτι. Ο Χάρι Κέιν σε διεκδίκηση με τον Γκουντιέρες τον βρήκε στο πόδι. Το VAR ήταν αυτό που ενημέρωσε τον διαιτητή, έκανε έλεγχο της φάσης και στο 68’ υπέδειξε πέναλτι. Ένα λεπτό μετά ο Ραούλ Χιμένες νίκησε τον Πίκφορντ μειώνοντας σε 2-3!

Από εκείνο το σημείο, οι δέκα παίκτες της Αγγλίας έπαιζαν όλοι εντός ή γύρω απ’ την περιοχή τους. Στο 82’ ο Σαντιάγκο Χιμένες με σουτ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα άουτ. Οι Μεξικανοί έκαναν πολλές σέντρες, κάτι που έμοιαζε να βολεύει τους ευρωπαίους.

Στο 89’ ο Φιδάλγο σούταρε εκτός περιοχής, με τον Πίκφορντ να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Χρειάστηκε να φτάσει το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων για να σουτάρει ο Ραούλ Χιμένες χωρίς να βρει στόχο.

Από συνεχόμενα κόρνερ προσπάθησαν στην ολοκλήρωση των 11 λεπτών των καθυστερήσεων να σκοράρουν οι Μεξικανοί, χωρίς αποτέλεσμα. Οι Άγγλοι πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση, συνεχίζοντας να ονειρεύονται πως είναι η διοργάνωσή τους!

Διαιτητής: Α. Φαγάνι (Ιράν)

Κίτρινες: Σάντσες - Ράις, Ο' Ράιλι, Γκεΐ

Κόκκινες: 54' Κουάνσα

ΜΕΞΙΚΟ (Χαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ, Σάντσες (79' Φιδάλγο), Μόντες (46' Άλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Ρόμο (61' Γκουτιέρες), Μόρα (61' Σ. Χιμένες), Αλβαράδο, Ρ. Χιμένες, Κινιόνες (81' Μαρτίνες)

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκεΐ, Ο'Ράιλι (75' Μπερν), Άντερσον (75' Σπενς), Ράις, Σάκα (57' Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν (90' Ρότζερς)

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