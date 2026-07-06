Έτσι ο Χάαλαντ έστειλε… σπίτι τη Βραζιλία: Δείτε τα highlights του αγώνα

Ο Κάρλος Αντσελότι απέτυχε παταγωδώς στη «Σελεσάο». Οι «Βίκινγκς» της Νορβηγίας προχώρησαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με μπροστάρη τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο οποίος σκόραρε ξανά δύο φορές και έφτασε τα 7 τέρματα στο Μουντιάλ 2026.

Δείτε τα highlights του σοκαριστικού αποκλεισμού των λατινοαμερικάνων και του θριάμβου των Σκανδιναβών:

Η συγκίνηση του Έρλινγκ Χάαλαντ:

Το κλάμα του Νεϊμάρ: