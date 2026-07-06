Μουντιάλ 2026: Ο «κακός δαίμονας» χτύπησε ξανά – Η Νορβηγία «πέταξε» εκτός τη Βραζιλία

Η Νορβηγία ολοκλήρωσε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς άθλους στην ιστορία των Μουντιάλ, καθώς επικράτησε με 2–1 της Βραζιλίας στο MetLife Stadium και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το συγκρότημα του Στάλε Σολμπάκεν επιβεβαίωσε πλήρως τον τίτλο του «κακού δαίμονα» της «Σελεσάο». Με τη χθεσινή (05/07) επικράτηση, οι Σκανδιναβοί επέκτειναν το μυθικό αήττητο ρεκόρ τους απέναντι στους πεντάκις πρωταθλητές κόσμου, μετρώντας πλέον 3 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 5 αναμετρήσεις ιστορικά.

28 Ιουλίου 1988 (Φιλικό στο Όσλο) | Νορβηγία – Βραζιλία: 1–1

30 Μαΐου 1997 (Φιλικό στο Όσλο) | Νορβηγία – Βραζιλία: 4–2

23 Ιουνίου 1998 (Μουντιάλ στη Γαλλία) | Βραζιλία – Νορβηγία: 1–2

16 Αυγούστου 2006 (Φιλικό στο Όσλο) | Νορβηγία – Βραζιλία: 1–1

05 Ιουλίου 2026 (Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες) | Βραζιλία – Νορβηγία: 1–2.

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