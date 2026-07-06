Μουντιάλ 2026: Το… θαύμα της φύσης, Έρλινγκ Χάαλαντ, σόκαρε τη Βραζιλία που απέτυχε και πάλι!

Την πιο λαμπρή σελίδα στην ποδοσφαιρική της ιστορία έγραψε η Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να κάνουν την έκπληξη και να νικούν την Βραζιλία του Αντσελότι (2-1), πανηγυρίζοντας μια επική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στα χρονικά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Βικινγκς» δεν ήταν άλλος από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με δύο προσωπικά γκολ έστειλε τη «Σελεσάο» πρόωρα στο σπίτι της. Κομβικότατος και ο τερματοφύλακας Όριαν Νίλαντ, με τον τερματοφύλακα της Σεβίλλης να αποκρούει το πέναλτι του Γκιμαράες στο πρώτο ημίχρονο.

Πλέον, οι Νορβηγοί περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Αγγλία και Μεξικό για να μάθουν τον αντίπαλό τους στη μάχη για την τετράδα.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλή ένταση, με τη Νορβηγία να προειδοποιεί μόλις στο 3ο λεπτό, όταν σκόραρε με τον Πάτρικ Μπεργκ, αλλά το γκολ να ακυρώνεται ορθά ως οφσάιντ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στη Βραζιλία. Στο 12’, μετά από παρέμβαση του VAR στην ανατροπή του Κούνια, καταλογίστηκε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γκιμαράες στο 14’, όμως ο Νίλαντ έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας το μηδέν.

Στη συνέχεια ο ρυθμός παρέμεινε γρήγορος, με τη Βραζιλία να απειλεί με τον Μαρτινέλι στο 30’ και τον Βινίσιους στο 40’, αλλά ο Νορβηγός πορτιέρε δήλωσε ξανά «παρών». Η Νορβηγία, από την πλευρά της, άγγιξε το γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+3’), όταν ο Άλισον σταμάτησε εντυπωσιακά τον Όντεγκααρντ σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο προπονητές προχώρησαν νωρίς σε διορθωτικές κινήσεις. Η Βραζιλία έφτασε μια ανάσα από το 1-0 στο 59’, όταν ο νεοεισελθών Έντρικ υποδέχθηκε την πάσα του Βινίσιους και βγήκε τετ-α-τετ με τον Νίλαντ, όμως το «τσίμπημά» του δεν ήταν καλό με τη μπάλα να καταλήγει άουτ.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων να βρουν κενούς χώρους, η άμυνα της Βραζιλίας κράτησε απομονωμένο τον Χάαλαντ (ο οποίος αστόχησε σε προβολή στο 67'), με το 0-0 να παραμένει πεισματικά.

Στο 75' οι Νορβηγοί κουβάλησαν υποδειγματικά τη μπάλα στην επίθεση, με το σουτ του Σέλντρουπ να αναγκάζει τον Άλισον σε σπουδαία επέμβαση.

Στο 79' η Νορβηγία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από σέντρα του Σιέντερουπ, ο Χάαλαντ έπιασε την καρφωτή κεφαλιά, νίκησε τον Άλισον και έγραψε το 1-0, φτάνοντας τα έξι γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Απίθανη φάση για την Βραζιλία στο 85' με τον Νίλαντ να διώχνει τη μπάλα σε γύρισμα του Βινίσιους και αυτή να καταλήγει στο δοκάρι.

Το θωρηκτό Χάαλαντ διπλασίασε τα τέρματά του στο 90' με σουτάρα έξω από την περιοχή, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον θρίαμβο των Σκανδιναβών.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η «Σελεσάο» κέρδισε δεύτερο πέναλτι στο ματς, με τον Κασεμίρο να δέχεται χτύπημα μέσα στην περιοχή από μαρκάρισμα του Όστιγκαρντ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νεϊμάρ, ο οποίος ευστόχησε, μειώνοντας σε 2-1.

Οι Νορβηγοί πανηγύρισαν έξαλλα το τελικό σφύριγμα, με τους Σκανδιναβούς να γιορτάζουν μια ιστορική πρόκριση, φτάνοντας για πρώτη φορά στα προημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη οι Βραζιλιάνοι έκλαιγαν για μια ακόμη παταγώδη αποτυχία.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντανίλο, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες (79' Έντερσον), Μαρτινέλι (68' Νεϊμάρ), Ραγιάν (68' Ντ. Σάντος), Κούνια (58' Έντρικ), Βινίσους.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Αγιέρ, Μόλερ Βόλφε, Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Όντεγκααρντ, Σόρλοθ (46' Μπομπ), Νούσα (46' Σέλντρουπ), Ράιερσον (63' Όρσνες), Χάαλαντ.