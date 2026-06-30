Μουντιάλ 2026: Γιατί το διαδίκτυο έχει πάθει… εμμονή με τον Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο Νορβηγός «αστέρας» της Μάντσεστερ Σίτι κερδίζει εκατομμύρια θαυμαστές επειδή παραμένει ο εαυτός του

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Γιατί το διαδίκτυο έχει πάθει… εμμονή με τον Έρλινγκ Χάαλαντ
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κερδίζει παγκόσμια δημοτικότητα όχι μόνο για τα γκολ του, αλλά για τον αυθεντικό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του.
  • Αντίθετα με τους τυπικούς «αστέρες», ο Χάαλαντ διατηρεί μία χαλαρή και αστεία παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, απευθυνόμενος στους ακολούθους του με φυσικότητα.
  • Η αντίθεση μεταξύ της επιβλητικής παρουσίας του στο γήπεδο και της απλής, ευγενικής προσωπικότητάς του εκτιμάται ιδιαίτερα από το κοινό.
  • Το Μουντιάλ έχει αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του Χάαλαντ, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Ο Χάαλαντ αποφεύγει να εστιάζει στη δημόσια εικόνα και τη φήμη, επιλέγοντας να απολαμβάνει τη στιγμή και να παραμένει ο εαυτός του.
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«Ποιος είναι τελικά αυτός ο τύπος;». Αυτή η ερώτηση «πλημμυρίζει» το διαδίκτυο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι –που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο– ανακαλύπτουν ξαφνικά τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Μόνο που δεν ερωτεύονται τα γκολ του, αλλά τον άνθρωπο πίσω από αυτά. Γιατί σε έναν κόσμο γεμάτο από «στημένους» σταρ και δασκαλεμένους επικοινωνιολόγους, ο Νορβηγός επιθετικός επέλεξε να είναι απλώς ο εαυτός του· αυθεντικός, ασταμάτητος και… υπέροχα ανισόρροπος.

Ο Χάαλαντ δεν θυμίζει σε τίποτα τον τυπικό «αστέρα» που θα περίμενε κανείς. Ανεβάζει αλλοπρόσαλλα και αστεία πράγματα στο Instagram και το Snapchat. Μπορεί να δημοσιεύσει την πιο τυχαία, απίθανη φωτογραφία και απλώς να συνεχίσει τη μέρα του. Οι λεζάντες του είναι εντελώς χαλαρές, ενίοτε και ακραίες, λες και ποστάρει για τους φίλους του και όχι για τους πάνω από 40 εκατ. ακολούθους του. Αυτή ακριβώς η αυθεντική χαλαρότητα είναι που «μαγνητίζει» τον κόσμο.

https://www.instagram.com/reel/DaNW_yXlJe-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το θέμα είναι το εξής: Ο Χάαλαντ μοιάζει με Βίκινγκ. Θηριώδης, σωματικά επιβλητικός και σκοράρει σαν να είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Αποτελεί τον εφιάλτη κάθε αμυντικού. Τα πάντα πάνω του –από την εμφάνιση μέχρι τις μοναδικές του ικανότητες– προδιαθέτουν για έναν άνθρωπο σοβαρό, απειλητικό και πλήρως εκπαιδευμένο από επικοινωνιολόγους· κι όμως, είναι το αντίθετο.

Πρόσφατα, μετά τον δεύτερο αγώνα της Νορβηγίας στους ομίλους του Μουντιάλ εναντίον της Σενεγάλης, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για την απόδοση που είχε. Η απάντηση που έδωσε, κινήθηκε στο εξής πνεύμα: «Απλώς βάζω γκολ. Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνω».

Στη συνέχεια, όταν ερωτήθη για το επερχόμενο παιχνίδι της Νορβηγίας κόντρα στη Γαλλία, αστειεύτηκε με απόλυτη φυσικότητα, λέγοντας ότι η Γαλλία μάλλον θα κερδίσει το ματς αλλά και ολόκληρο το τουρνουά. Ήταν μία απάντηση πέρα για πέρα αυθόρμητη.

Χαμογελούσε καθ’ όλη τη διάρκεια, απόλυτα χαλαρός. Αυτό είναι ακόμα ένα δείγμα του χαρακτήρα του, που λατρεύει το κοινό. Ο κόσμος λατρεύει την αντίθεση ανάμεσα στο «τέρας» που βλέπει μέσα στο γήπεδο και τον άνθρωπο που αντικρίζει έξω από αυτό.

Στην πραγματικότητα, ο Χάαλαντ ήταν πάντα έτσι. Απλώς, όσοι δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, καθώς και όσοι δεν τον γνώριζαν καλά, αρχίζουν τώρα να τον μαθαίνουν, κυρίως λόγω του Μουντιάλ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς. Βλέπουν αυτόν τον… γίγαντα Βίκινγκ να σκοράρει, τους κινεί την περιέργεια, αναζητούν το όνομα και την ηλικία του, ανακαλύπτουν τα κοινωνικά του δίκτυα και ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι αυτός ο ταλαντούχος επιθετικός συμπεριφέρεται σαν ένας εντελώς κανονικός εικοσιπεντάχρονος.

Στα σχόλια, οι χρήστες που έχουν λατρέψει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του τον αποκαλούν χαϊδευτικά «γιγάντιο μωρό», «Μπάρμπι» ή «πριγκίπισσα».

Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν οι περισσότεροι διάσημοι με τη δημόσια εικόνα τους. Σκέφτονται σχολαστικά τη φήμη, το branding και τη γνώμη του κοινού. Ο Χάαλαντ δεν δείχνει να νοιάζεται για τέτοια, τουλάχιστον δημόσια.

Φαίνεται απλώς να απολαμβάνει τη στιγμή. Επιπλέον, πολλοί επισημαίνουν πόσο ευγενικός είναι. Μπορεί να κάνει τη ζωή δύσκολη σε έναν αμυντικό κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά να ανεβάσει τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Άλλη μία μέρα στο γραφείο», την ώρα που η φανέλα του έχει γίνει κομμάτια από τα μαρκαρίσματα των αμυντικών.

Άλλες φορές, πανηγυρίζει τα γκολ του παίρνοντας περίεργες εκφράσεις ή κοιτάζοντας το πλήθος με αστείο τρόπο. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι cool και έχει εξελιχθεί στο απόλυτο icon της γενιάς του.

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