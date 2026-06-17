Μουντιάλ 2026: Τα γκολ του Χάαλαντ προκάλεσαν σεισμικές δονήσεις στη Νορβηγία

Το «κανόνι» της Μάντσεστερ Σίτι συστήθηκε στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε τα δύο πρώτα του γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ, οδήγησε τη Νορβηγία στη νίκη με 4–1 επί του Ιράκ και προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους συμπατριώτες του.

Μάλιστα, οι πανηγυρισμοί ήταν τόσο έντονοι, ώστε σημειώθηκαν ακόμη και μικρές σεισμικές δονήσεις από τους σεισμογράφους στο Μπέργκεν, στα δυτικά της χώρας.

«Ο σεισμολογικός σταθμός του Μπέργκεν κατέγραψε σαφή σήματα που προήλθαν από τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Νορβηγία και το Ιράκ», ανέφερε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας Norsar.

Η σέντρα της αναμέτρησης έγινε τα μεσάνυχτα σε ώρα Όσλο, ωστόσο, σε ολόκληρη τη χώρα οργανώθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις φιλάθλων, καθώς η Νορβηγία επέστρεφε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρήκε δίχτυα δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, στο 29ο και το 43ο λεπτό, ξεσηκώνοντας τους Νορβηγούς.

Σύμφωνα με το Norsar, όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων αντιδρά ταυτόχρονα σε σημαντικές αθλητικές στιγμές, οι συντονισμένες κινήσεις τους μπορούν να δημιουργήσουν δονήσεις στο έδαφος, οι οποίες καταγράφονται από ιδιαίτερα ευαίσθητους σεισμογράφους.

Η καταγραφή αντίστοιχων σημάτων δεν είναι ασυνήθιστη σε μεγάλα δημόσια γεγονότα. Το καλοκαίρι του 2024, οι σεισμολογικοί σταθμοί είχαν εντοπίσει παρόμοιες δονήσεις κατά τη διάρκεια συναυλιών του Εντ Σίραν στο στάδιο Ullevaal, όταν δεκάδες χιλιάδες θεατές τραγουδούσαν και χόρευαν ασταμάτητα.