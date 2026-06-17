Ιράκ – Νορβηγία 1-4: Όταν έχεις Χάαλαντ, όλα γίνονται εύκολα...

Η Βοστώνη θαύμασε τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ίσως τον κορυφαίο επιθετικό στον πλανήτη. Η Νορβηγία με μπροστάρη τον στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι, έφτασε στη νίκη με 4-1 επί του Ιράκ, για τον 9ο όμιλο. Μπαίνοντας μαζί με τη Γαλλία σε θέση οδηγού στο Group I.

Το ματς σε καμία περίπτωση δεν ήταν μονόλογος με ξεκάθαρα ανώτερη τη Νορβηγία. Οι ευκαιρίες ίσως να ήταν περισσότερες για τους Ιρακινούς, οι οποίοι ήταν μαχητικοί και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του ματς. Όμως η διαφορά ατομικής ποιότητας και ειδικά με τον Χάαλαντ, έκανε τελικά τη διαφορά. Όπως και τα λάθη στην άμυνα.

Οι Ιρακινοί είχαν τις ευκαιρίες, οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στην πρώτη τους φάση με τον Χάαλαντ. Ο Χουσέιν ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο, αλλά στην ανάπαυλα ο Χάαλαντ έστειλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, μετά από τεράστιο λάθος άμυνας και τερματοφύλακα. Στο δεύτερο μέρος οι Σκανδιναβοί «σφράγισαν» τη νίκη τους με τον Έστιγκαρντ και ο Τόρσβεντ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Φάουλ για τους Ιρακινούς, ο Χάσιμ πήρε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια ο Χουσέιν με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα άουτ.

13’ Ο Χουσέιν προσπαθώντας να κοντρολάρει περισσότερο έβγαλε πάσα στον Αλχαμάντι, αυτός μπήκε στην περιοχή και σούταρε δυνατά, στέλοντας την μπάλα άουτ.

24’ Φάουλ με τον Ρίερσον, ο Σόρλοθ πήρε την κεφαλιά, χωρίς να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

29’ ΓΚΟΛ 0-1: Ωραία ανάπτυξη αντεπίθεσης για τη Νορβηγία, ο Σόρλοτ βρήκε τον Νούσα, αυτός άνοιξε αριστερά στην περιοχή στον Βολφ, ο τελευταίος έκανε το γύρισμα και με προβολή ο Χάαλαντ… άνοιξε λογαριασμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

31’ Ο Χάαλαντ βρήκε ωραία τον Σόρλοθ, όμως ο τελευταίος καθυστέρησε να σουτάρει και έδιωξε η άμυνα.

39’ ΓΚΟΛ 1-1: Εξαιρετική κίνηση του Αλαμάρι που ξεμαρκαρίστηκε και πήρε την μπάλα αριστερά στην περιοχή, σχεδόν απ’ τη γραμμή του άουτ σέντραρε εξαιρετικά και ο Χουσέιν νίκησε τρεις αντιπάλους στον αέρα για να ισοφαρίσει με εξαιρετική κεφαλιά!

41’ ΓΚΟΛ 1-2: Τεράστιο λάθος στην άμυνα του Ιράκ. Γύρισμα αδύναμο προς τον τερματοφύλακα Χάσαν, αυτός βλέποντας τον Χάαλαντ να πλησιάζει καθυστέρησε να κάνει κίνηση, ο Νορβηγός πρόλαβε να πλασάρει, ο γκολκίπερ των Ιρακινών βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή κόντραρε στον φορ των Σκανδιναβών για να καταλήξει στα δίχτυα!

45+3’ Σέντρα για τους Ιρακινούς, ο Χουσέιν πήρε ξανά την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Μπάγες που από κοντά το σουτ που έκανε κόντραρε στον Βόλφε και έφυγε κόρνερ.

45+5’ Ο Αλχμάντι βγήκε τετ α τετ, αλλά ο Ρίερσον τελευταία στιγμή έσωσε τη Νορβηγία.

45+6’ Δυνατό σουτ του Χάσιμ, η μπάλα ελάχιστα πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι.

53’ Ο Χουσέιν σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και πήρε κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

76’ ΓΚΟΛ 1-3: Κόρνερ του Έντεγκααρντ, ο Έστιγκαρντ σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά έδωσε «καθαρό» προβάδισμα στους Νορβηγούς!

83’ Λάθος των Ιρακινών, ο Χάαλαντ πλάσαρε, με τον Χάσαν να κάνει την επέμβαση.

90+7’ ΓΚΟΛ 1-4: Σέντρα από δεξιά, ο Χάαλαντ πήρε την πρώτη κεφαλιά και από κοντά ο Τόρστβεντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με την μπάλα να βρίσκει και στον Χουσέιν!

Διαιτητής: Πιέρ Ατσο (Γκαμπόν)

Κίτρινες : Ταχσίν

Κόκκινες :

ΙΡΑΚ (Γκράχαμ Αρνολντ): Χάσαν, Αλί, Ταχσίν, Χασέμ, Ντοκσί, Αλ-Αμαρί, Ισμαϊλ (59` Ζιντάν Ικμπάλ), Μπαγές (78` Μοχανάντ Αλί), Γιασίμ (73` Κασέμ), Αλχμάντι (59` Μάρκο Φαρτζί), Χουσέιν (73` Σααντούν).

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον, Άγιερ, Χέγκρεμ, Βόλφε (73` Εστεγκαρντ), Έντεγκαρντ (81` Μπεργκ), Μπέργκε, Όρσενς (73` Τόρστβεντ), Σόρλοθ (73` Μπομπ), Νούσα (73` Σιέλντερουπ), Χάαλαντ.