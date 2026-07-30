Τους έσωσε ο «Άγιος Σπυρίδων» - Πώς περιγράφει ο ψαράς που έσωσε 30 ανθρώπους την επιχείρηση

Ανάμεσα στους αλιείς ξεχώρισε η δράση του Νίκου Ματθαιάκη από την Αγία Γαλήνη, ο οποίος μόλις έλαβε το κάλεσμα από το Λιμεναρχείο, διέθεσε το αλιευτικό του σκάφος «Άγιος Σπυρίδων» και ανοίχτηκε στη θάλασσα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τους έσωσε ο «Άγιος Σπυρίδων» - Πώς περιγράφει ο ψαράς που έσωσε 30 ανθρώπους την επιχείρηση
ΕΛΛΑΔΑ
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Δεκάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν στην παραλία του Αγίου Παύλου όταν η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο περικύκλωσε την περιοχή, αναγκάζοντας τις Αρχές να στήσουν άμεσα γέφυρα σωτηρίας από ξηρά και θάλασσα.

Οι ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο έκαναν την προσέγγιση εξαιρετικά δύσκολη. H κινητοποίηση υπήρξε καθολική, με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος να συντονίζουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Καθοριστική στάθηκε η άμεση ανταπόκριση των ιδιωτών ψαράδων της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν με τα σκάφη τους για να παραλάβουν τον κόσμο που είχε καταφύγει στην ακτή.

Ο ψαράς που έσωσε 30 άτομα

Ανάμεσα στους αλιείς ξεχώρισε η δράση του Νίκου Ματθαιάκη από την Αγία Γαλήνη. Μόλις έλαβε το κάλεσμα από το Λιμεναρχείο, διέθεσε το αλιευτικό του σκάφος «Άγιος Σπυρίδων» και ανοίχτηκε στη θάλασσα. Αψηφώντας την επικινδυνότητα της κατάστασης, κατάφερε να μεταφέρει περίπου 30 άτομα σε ασφαλές σημείο. Κι όμως, παρά τους καπνούς και τη θερμότητα, η συντονισμένη προσπάθεια Λιμενικού και πολιτών απέτρεψε τα χειρότερα.

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο περίπου στις 16:00 να είμαι σε ετοιμότητα. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου, τον "Άγιο Σπυρίδωνα"», είπε στο cretalive.

Ο ίδιος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, με πυκνό καπνό, έντονη θερμότητα και θυελλώδεις ανέμους.

«Η κατάσταση ήταν αποπνικτική από τη φωτιά και τον καπνό, ενώ οι άνεμοι έμοιαζαν με τυφώνα. Οι ριπές έφταναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα», δήλωσε.

«Ακούγονταν εκρήξεις»

Όπως εξήγησε, οι εγκλωβισμένοι βρίσκονταν σε σημείο ιδιαίτερα δύσκολο για προσέγγιση, την ώρα που οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει παρακείμενα καταλύματα και επιχείρηση εστίασης.

«Πάνω από την παραλία καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα, ενώ ακούγαμε συνεχώς εκρήξεις από φιάλες υγραερίου. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία, γιατί γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή. Δεν ήταν καθόλου εύκολη επιχείρηση», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 30 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ηλικιωμένοι, περίμεναν να απομακρυνθούν από την παραλία. Επειδή το αλιευτικό ήταν μικρό, χρειάστηκε να πραγματοποιήσει τρία συνεχή δρομολόγια για να μεταφέρει όλους τους εγκλωβισμένους με ασφάλεια.

«Υπήρχαν ηλικιωμένοι που δυσκολεύονταν να επιβιβαστούν. Έκανα τρεις διαδρομές, γιατί το καΐκι μου δεν τους χωρούσε όλους μαζί», ανέφερε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στις εικόνες που αντίκρισε, τις οποίες, όπως είπε, δεν επιθυμεί να ξαναζήσει.

«Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα, όπως και ο πατέρας μου. Έχουμε ζήσει φωτιές, όμως ανθρώπους εγκλωβισμένους στην παραλία δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις ανθρώπους να αγωνιούν για τη ζωή τους, να καίγονται οι περιουσίες τους και να ακούς τις εκρήξεις από τις φιάλες. Οι καλαμωτές που είχαν πάρει φωτιά έριχναν σπίθες πάνω στο καΐκι και τις σβήναμε με τη μάνικα. Κινδυνεύαμε και εμείς να πάρουμε φωτιά», είπε μιλώντας στο cretalive.

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