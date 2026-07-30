CNN: Το Ιράν προειδοποιεί δύο ευρωπαϊκές χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση βάσεών τους από τις ΗΠΑ

Snapshot Το Ιράν προειδοποίησε Κύπρο και Βουλγαρία να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεών τους από τις ΗΠΑ για επιθετικές ενέργειες εναντίον του.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η παροχή εδάφους για τέτοιες ενέργειες συνιστά συμμετοχή σε πράξη επιθετικότητας.

Η Κύπρος έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι στρατιωτικές βάσεις της δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν.

Το Ιράν κάλεσε τη Βουλγαρία να αναθεωρήσει την απόφασή της να επιτρέψει τη χρήση βουλγαρικής βάσης από αμερικανικά αεροσκάφη.

Το Ιράν δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα και θα επιβάλει συνέπειες σε όσους συμμετάσχουν σε επιθετικές ενέργειες εναντίον του. Snapshot powered by AI

Το Ιράν προειδοποίησε δύο ευρωπαϊκές χώρες να μην επιτρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους για πιθανές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε «την ανάγκη να αποτραπεί η χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Κύπρο από εχθρικές δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν», όπως μεταδίδει το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το ίδιο δίκτυο, ότι εάν ένα κράτος διαθέσει το έδαφός του για εχθρική χρήση από άλλη χώρα, τότε αυτό «συνιστά συμμετοχή σε πράξη επιθετικότητας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, που επικαλείται το CNN, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανέφερε ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον καμίας χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία με την υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Βελισλάβα Πετρόβα-Τσάμοβα, ο Αραγτσί κάλεσε τη Σόφια να επανεξετάσει την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση βουλγαρικής στρατιωτικής βάσης από αμερικανικά αεροσκάφη για επιχειρήσεις.

«Το Ιράν αναμένει από τη βουλγαρική κυβέρνηση να επανεξετάσει επειγόντως την απόφασή της», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη «δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλειά της απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια ή εχθρική πράξη».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλευρά συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν «θα φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του CNN.

Το παρασκήνιο

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε κυβερνητική πρόταση που επιτρέπει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί αεροπορική βάση στη βαλκανική χώρα για την υποστήριξη επιχειρήσεών του στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει ήδη κατηγορήσει αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου ότι επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον της.

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