ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε «σφοδρό κύμα» πληγμάτων στο Ιράν – Στο στόχαστρο δεκάδες εγκαταστάσεις των IRGC

Snapshot Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά δεκάδων εγκαταστάσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν, περιλαμβάνοντας κέντρα διοίκησης, πυραυλικά και ναυτικά συστήματα.

Τα πλήγματα στόχευσαν να περιορίσουν τις απειλές κατά αμερικανικών δυνάμεων, εμπορικής ναυσιπλοΐας και χωρών του Κόλπου όπως αναφέρει η CENTCOM.

Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και έτοιμοι για περαιτέρω δράση.

Η επιχείρηση αποτελεί απάντηση σε απόπειρες ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή μία ημέρα πριν.

Ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σκληρά στις επιθέσεις κατά των δυνάμεών τους. Snapshot powered by AI

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, παράκτιες υποδομές άμυνας και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν.

Την ολοκλήρωση ενός «σφοδρού κύματος» αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, μετά τις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στο εσωτερικό του Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτια συστήματα επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα πλήγματα είχαν στόχο να περιορίσουν περαιτέρω τις απειλές που, κατά την Ουάσινγκτον, προέρχονται από το Ιράν και τους συμμάχους του και στρέφονται κατά των αμερικανικών δυνάμεων, της εμπορικής ναυσιπλοΐας και των χωρών του Κόλπου.

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και έτοιμοι να αναλάβουν δράση.

Λίγο νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν στις 20:00, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, να εξαπολύουν πλήγματα κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για «ισχυρή απάντηση» στις απόπειρες ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή μία ημέρα νωρίτερα.

Πρόκειται για την επανάληψη των αμερικανικών επιδρομών, έπειτα από την προσωρινή αναστολή τους την προηγούμενη Παρασκευή, όταν η Ουάσινγκτον είχε δηλώσει ότι ήθελε να δώσει ακόμη μία ευκαιρία στις διπλωματικές προσπάθειες.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την Τετάρτη πως οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.

«Ξέρουν τι έρχεται. Μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα», είπε ο Τραμπ. «Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αλλά, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

PRESIDENT TRUMP ON IRAN:



"We're going to be hitting them very hard... We had five rockets shot going 8,500 mph, and all five rockets were knocked down to the ground, but they nevertheless took a shot, so it's our turn."



pic.twitter.com/MByeHZdbhG — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) July 29, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως είχε ενημερωθεί σχετικά με επίθεση drone σε δεξαμενόπλοια στην Αίγυπτο.