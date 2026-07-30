Μικροπλαστικά: 6 απλοί τρόποι για να μειώσουμε την έκθεσή μας

Snapshot Τα μικροπλαστικά εισέρχονται στον οργανισμό μέσω τροφής, νερού, αέρα και καθημερινών αντικειμένων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για σοβαρές ασθένειες.

Η αντικατάσταση πλαστικών μαγειρικών σκευών με ξύλινα ή μεταλλικά μειώνει την απελευθέρωση μικροπλαστικών στο φαγητό.

Η χρήση γυάλινων δοχείων αντί για πλαστικά και η αποφυγή θέρμανσης τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων σε πλαστικά μειώνει την έκθεση σε μικροπλαστικά.

Αντικαταστήστε πλαστικά μπουκάλια νερού και μπλέντερ με ανοξείδωτα ή γυάλινα για να περιορίσετε την πρόσληψη μικροπλαστικών μέσω ποτών και ροφημάτων.

Αποφύγετε τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα και προτιμήστε αποξηραμένα προϊόντα αποθηκευμένα σε γυάλινα δοχεία για μείωση επαφής με πλαστικά. Snapshot powered by AI

Τα μικροπλαστικά έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, αλλά ο κίνδυνος τους είναι πολύ μεγαλύτερος παρά το μικροσκοπικό μέγεθός τους. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια μπορούν να να συσσωρευτούν στο σώμα, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και άλλων προβλημάτων υγείας, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, στειρότητα, ακόμη και ορισμένους καρκίνους.

Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και τα θρεπτικά τρόφιμα μπορούν να μολυνθούν με μικροπλαστικά, πλαστικοποιητές και άλλες δυνητικά τοξικές συνθετικές χημικές ουσίες.

Επειδή τα πλαστικά προϊόντα είναι παντού, τα μικροπλαστικά είναι επίσης: στον αέρα μέσα στα σπίτια μας, στο νερό μας, στα ρούχα μας και σε πολλά καλλυντικά προϊόντα. Ένας ιδιαίτερα συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο τα μικροπλαστικά εισέρχονται στο σώμα μας είναι μέσω της τροφής μας.

Όπως εξηγούν ειδικοί στην Washington Post, παρότι τα μικροπλαστικά αποβάλλονται μέσω της ούρησης από τον οργανισμό, μερικά παραμένουν. Προτείνουν λοιπόν μία σειρά 6 απλών τρόπων για να μειώσετε την έκθεση σας, αλλά και της οικογένειάς σας στον κίνδυνο των μικροπλαστικών. Οι τρόποι είναι απλοί και περιλαμβάνουν μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας, ιδιαίτερα στην κουζίνα.

Ξύλινα αντί για πλαστικά μαγειρικά σκεύη

Μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι τα πλαστικά μαγειρικά σκεύη μπορούν να απελευθερώσουν σημαντικά μικροπλαστικά και μικρότερα σωματίδια στο φαγητό σας. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν κολλάτε μια πλαστική κουτάλα μαγειρέματος σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό για να ανακατέψετε τα ζυμαρικά ή όταν κόβετε σε φέτες και κύβους το φαγητό σας σε ένα πλαστικό ξύλο κοπής. Αυτή η αλλαγή ήταν αρκετά εύκολη και φθηνή. Αντικαταστήστε τα πλαστικά με μεταλλική σπάτουλα καθώς και κουτάλια μαγειρέματος και σανίδες κοπής από ξύλο και μπαμπού.

Χυτοσίδηρος και ανοξείδωτο ατσάλι αντί για αντικολλητικές κατσαρόλες και τηγάνια

Η μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι τα αντικολλητικά τηγάνια επικαλυμμένα με πολυτετραφθοροαιθυλένιο - γνωστό και ως τεφλόν - μπορούν να ρίξουν χημικές ουσίες στο φαγητό σας. Μπορείτε λοιπόν να το ξεφορτωθείτε για κάτι πολύ φθηνότερο, ένα τηγάνι από χυτοσίδηρο. Χρησιμοποιήστε κατσαρόλες και τηγάνια από ανοξείδωτο χάλυβα.

Γυάλινα αντί για πλαστικά δοχεία τροφίμων

Οι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγετε να ζεσταίνετε τα τρόφιμά σας στο φούρνο μικροκυμάτων σε πλαστικά δοχεία. Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι η αποθήκευση νερού, σαλτσών και άλλων υγρών τροφίμων σε πλαστικά δοχεία για μήνες κάθε φορά θα μπορούσε να απελευθερώσει εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια, ακόμη και όταν αυτά τα υγρά διατηρούνται στο ψυγείο ή διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου. Αλλά ο φούρνος μικροκυμάτων «προκάλεσε την υψηλότερη απελευθέρωση μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στα τρόφιμα σε σύγκριση με άλλα σενάρια χρήσης», έγραψαν οι συγγραφείς.

Ανοξείδωτο ατσάλι αντί για πλαστικά κύπελλα μπλέντερ

Μελέτη του 2023 από επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ στην Αυστραλία διαπίστωσε ότι τα πλαστικά μπλέντερ υψηλής ταχύτητας όπου συνήθως φτιάχνετε smoothies μπορούν να απελευθερώσουν μικροπλαστικά και νανοπλαστικά στο φαγητό σας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν αναμειγνύετε τρόφιμα, η «έντονη σπειροειδής κίνηση» μέσα στο μπλέντερ δημιουργεί σημαντική δύναμη διάτμησης στα εσωτερικά τοιχώματα του φλιτζανιού του μπλέντερ. Αυτή η τριβή μπορεί να απελευθερώσει πλαστικά σωματίδια στο φαγητό σας. Αν και το μπλέντερ από ανοξείδωτο χάλυβα, μπορεί να είναι ακριβό, ωστόσο είναι μια ήταν μια αξιόλογη επένδυση. Και για λιγότερο ακριβές επιλογές, μπορείτε να βρείτε γυάλινα μπλέντερ στο διαδίκτυο.

Ανοξείδωτο ατσάλι αντί για πλαστικά μπουκάλια νερού

Τα πλαστικά μπουκάλια νερού μιας χρήσης είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να απελευθερώσουν μικροπλαστικά. Σε μελέτη του 2024 από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια αναλύθηκαν τρεις δημοφιλείς μάρκες εμφιαλωμένου νερού και διαπιστώθηκε ότι ένα λίτρο νερού από πλαστικά μπουκάλια περιείχε κατά μέσο όρο περίπου 240.000 μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού. Το νερό περιείχε επτά τύπους πλαστικών σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένου του τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για την κατασκευή πλαστικών μπουκαλιών για νερό, σόδα και άλλα ποτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πόσιμο νερό από ένα πλαστικό μπουκάλι μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή: για παράδειγμα, εάν ζείτε ή ταξιδεύετε σε μέρος με μη ασφαλές πόσιμο νερό. Αλλά αν είστε αρκετά τυχεροί να έχετε πρόσβαση σε καθαρό νερό βρύσης ή φιλτραρισμένο πόσιμο νερό, τότε η μείωση των πλαστικών μιας χρήσης μπορεί να μειώσει την έκθεσή σας σε μικροπλαστικά.

Προτιμήστε ποτήρια από ανοξείδωτο χάλυβα. Ακόμα κι αν χρειαστεί να πάρετε καφέ στο χέρι. Τα περισσότερα χάρτινα ποτήρια είναι επενδεδυμένα με ένα λεπτό στρώμα πλαστικού για να μην έχουν διαρροή. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να διαρρεύσουν από την επένδυση αυτών των ποτηριών μιας χρήσης σε ζεστά ροφήματα. Ζητώ λοιπόν από τους baristas να ρίξουν το ποτό μου στο μεταλλικό μου ποτήρι αντί για ένα φλιτζάνι καφέ μιας χρήσης.

Αποξηραμένα αντί για κονσέρβες

Το εσωτερικό από τις κονσέρβες τροφίμων και ποτών είναι συνήθως επενδεδυμένο με ένα λεπτό στρώμα πλαστικού για την αποφυγή διάβρωσης. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι χημικές ουσίες από αυτές τις επενδύσεις μπορούν να διεισδύσουν σε τρόφιμα και ποτά.

Μπορείτε να μην αγοράζετε κονσερβοποιημένα τρόφιμα, αλλά να τα προετοιμάζετε μόνοι σας. Αγοράστε για παράδειγμα χύμα αποξηραμένα φασόλια και ρεβίθια χύμα και, μαγειρέψτε τα. Αποθηκεύστε τα σε γυάλινο δοχείο στο ψυγείο σας και όποτε χρειαστεί μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στα γεύματα της εβδομάδας.

Σίγουρα έχουν και καλύτερη γεύση και κοστίζουν φθηνότερα.