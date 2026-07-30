Βαθρακογιάννης: Υπό μηδενική ορατότητα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Snapshot Στο Ρέθυμνο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές υπό δυσμενείς συνθήκες, όπως μηδενική ορατότητα και ανέμους πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Τα μέτωπα των πυρκαγιών θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις τις επόμενες ώρες σε όλη τη χώρα.

Υπάρχει γενική επιφυλακή στις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και δύσκολες καιρικές συνθήκες το επόμενο διάστημα. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σχετικά με τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κ. Βαθρακογιάννης ξεκίνησε την ενημέρωσή του τονίζοντας ότι «χθες ήταν μια δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα», αναφερόμενος στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στα μέτωπα της φωτιάς.

«Τρεις συνάδελφοι χάθηκαν στον βωμό του καθήκοντος» ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ρέθυμνο και στον ανθυποπυραγό που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, υπογραμμίζοντας ότι «σύσσωμη η φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπητήριά τους στις οικογένειες και τους οικείους» των θανόντων.

Σχετικά με τα μέτωπα των πυρκαγιών, ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα νυχθημερόν, δίνοντας μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, όπως στα μέτωπα του Ρεθύμνου και της Πάρου, επιχειρούν υπό μηδενική ορατότητα, ενώ οι αναταράξεις καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού, όπου η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος, όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν τις επόμενες ώρες με επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αυτή την ώρα στις πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, «επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση».

Οι Υπηρεσίες τους Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας ενώ πρόσθεσε πως για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες.

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