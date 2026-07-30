Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη

Snapshot Στο Ρέθυμνο κηδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης που έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά.

Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη έγινε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, παρουσία οικογένειας, φίλων και πλήθους κόσμου.

Το φέρετρο του Μανώλη Στρατιδάκη ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία ως ένδειξη τιμής.

Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Φουρφουρά Αμαρίου με συγκινητική συμμετοχή του κόσμου.

Ο κόσμος φώναξε «Αθάνατος» προς τιμήν των πεσόντων πυροσβεστών κατά την εκδήλωση στα Ρέθυμνο. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος στο Ρέθυμνο της Κρήτης, που σήμερα κήδεψε τους δύο πυροσβέστες, Μανώλη Στρατιδάκη και Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης και παραμένει σε εξέλιξη.

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου. Eurokinissi

Στο Γερακάρι Αμαρίου, μέσα σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη, Μανώλη Στρατιδάκη, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου. Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 Eurokinissi

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του, αλλά και πλήθος κόσμου συνόδευσαν φέρετρό του που ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία στην τελευταία κατοικία του.

Εξόδιος Ακολουθία του πυροσβέστη Εμμανουήλ Στρατιδάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη περιοχή του Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου. Eurokinissi

Νωρίτερα, τελέστηκε σε βαρύ κλίμα και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Φουρφουρά Αμαρίου, Ρέθυμνο Κρήτης με τον κόσμο να φωνάζει «Αθάνατος».

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