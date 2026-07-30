Φωτιά στο Ρέθυμνο: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη
Οδύνη και σπαραγμός στο Ρέθυμνο στην κηδεία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη
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- Στο Ρέθυμνο κηδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες Μανώλης Στρατιδάκης και Παντελής Διαμαντάκης που έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά.
- Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη έγινε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, παρουσία οικογένειας, φίλων και πλήθους κόσμου.
- Το φέρετρο του Μανώλη Στρατιδάκη ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία ως ένδειξη τιμής.
- Η κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Φουρφουρά Αμαρίου με συγκινητική συμμετοχή του κόσμου.
- Ο κόσμος φώναξε «Αθάνατος» προς τιμήν των πεσόντων πυροσβεστών κατά την εκδήλωση στα Ρέθυμνο.
Βαρύ πένθος στο Ρέθυμνο της Κρήτης, που σήμερα κήδεψε τους δύο πυροσβέστες, Μανώλη Στρατιδάκη και Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης και παραμένει σε εξέλιξη.
Στο Γερακάρι Αμαρίου, μέσα σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη, Μανώλη Στρατιδάκη, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του, αλλά και πλήθος κόσμου συνόδευσαν φέρετρό του που ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία στην τελευταία κατοικία του.
Νωρίτερα, τελέστηκε σε βαρύ κλίμα και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Φουρφουρά Αμαρίου, Ρέθυμνο Κρήτης με τον κόσμο να φωνάζει «Αθάνατος».