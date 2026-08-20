Άλπεις: Εντοπίστηκαν οι σοροί δύο Βέλγων πεζοπόρων - Αγνοούνταν από το 1992

Snapshot Εντοπίστηκαν οι σοροί δύο Βέλγων πεζοπόρων που αγνοούνταν στις Ελβετικές Άλπεις από το 1992 μετά το λιώσιμο παγετώνα στο Βαλαί.

Οι άνδρες ήταν 39 και 41 ετών κατά την εξαφάνισή τους στην περιοχή Weissmies.

Η ταυτοποίηση των λειψάνων επιβεβαιώθηκε μέσω εξετάσεων DNA.

Η υποχώρηση των παγετώνων λόγω κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει στον εντοπισμό περισσότερων αγνοουμένων σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Snapshot powered by AI

Οι σοροί δύο ορειβατών που αγνοούνταν στις ελβετικές Άλπεις από το 1992, εντοπίστηκαν μετά το λιώσιμο ενός παγετώνα στο Βαλαί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας πεζοπόρος ανακάλυψε τα λείψανα στις 26 Ιουλίου, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις DNA. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρόκειται για δύο ορειβάτες που είχαν εξαφανιστεί στην ορεινή περιοχή Weissmies το 1992. Οι άνδρες, και οι δύο Βέλγοι, ήταν 39 και 41 ετών κατά τη στιγμή της εξαφάνισής τους, αναφέρει το Skynews.

Σύμφωνα με το βελγικό ειδησεογραφικό πρακτορείο VRT, ο επικεφαλής της μονάδας αγνοουμένων των Βρυξελλών, Τζέρι Βαν Λούκ, δήλωσε: «Τα πτώματα βρέθηκαν επειδή ο πάγος του παγετώνα είχε υποχωρήσει. Αυτό έκανε την περιοχή πιο προσβάσιμη και οι σοροί αποκαλύφθηκαν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ελπίζει οι οικογένειες των αγνοουμένων να λάβουν σύντομα επιβεβαίωση για την ταυτότητά τους, προκειμένου «να ξεκινήσει η διαδικασία του πένθους και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους, όσο δύσκολη κι αν είναι αυτή η απώλεια, φυσικά».

«Μια κακή απάντηση είναι ακόμα καλύτερη από το να μην λάβουμε καθόλου απάντηση», είπε ο Βαν Λουκ.

Καθώς οι παγετώνες συνεχίζουν να λιώνουν λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας περισσότεροι αγνοούμενοι σοροί αναδύονται σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές.

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