Αυστρία: Νεκρή γερμανίδα που έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς

Μια Γερμανίδα βρήκε τον θάνατο σε ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.

Η 28χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα την Παρασκευή όταν χτύπησε σε δέντρο, σε δασική έκταση κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ. Ένας άνδρας που έκανε πεζοπορία στο δάσος εντόπισε τη γυναίκα να κρέμεται από τα κλαριά δέντρων, χωρίς τις αισθήσεις της, και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Άλλο ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σημειώθηκε την Παρασκευή στο κρατίδιο του Τιρόλου. Ένας 24χρονος Γερμανός τραυματίστηκε όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Εντοπίστηκε από σκάφος που τον ανέσυρε και τον μετέφερε στην όχθη. Ο 24χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.