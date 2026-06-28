Γερμανία: Νεκρός έμπειρος Αυστριακός ορειβάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στα μεγάλα υψόμετρα των βαυαρικών Άλπεων, καθώς η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε τον θάνατο ενός άνδρα. Ο άτυχος 59χρονος Αυστριακός επιχειρούσε να αναρριχηθεί μόνος του στο όρος Χόερ Γκελ, μια διαδρομή που έμελλε να είναι και η τελευταία του. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ο ορειβάτης έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Κινητοποίηση των αρχών

Άλλοι ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή και ακολουθούσαν παρόμοια μονοπάτια εντόπισαν το σώμα του άτυχου άνδρα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν οι αρχές διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ορεινής διάσωσης, οι οποίες όμως απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ στη συνέχεια ελικόπτερο της αστυνομίας ανέλαβε το δύσκολο έργο της περισυλλογής και μεταφοράς της σορού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, ο 59χρονος Αυστριακός ήταν ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης και γνώριζε καλά τους κινδύνους του βουνού. Κι όμως, το γεγονός αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει το μοιραίο δυστύχημα στις βαυαρικές Άλπεις, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν πλέον ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης.

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