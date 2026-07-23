Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές -Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Στο τέλος του μήνα και στις αρχές του επόμενου δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές -Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου
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Την επιδείνωση του καιρού της Παρασκευής και την τάση έως τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Θέλει προσοχή η Χαλκιδική τις προμεσημβρινές ώρες. Αρκετές μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα πρέπει να επηρεάσουν το κεντρικό και νότιο κομμάτι του Ιονίου, ίσως και τις παράκτιες περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου. Τις βραδινές ώρες της Παρασκευής και η Αττική θα μπει στο στόχαστρο με μπόρες που θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι στη βόρεια Αττική αλλά κατά πάσα πιθανότητα μεγάλο κομμάτι της Αττικής θα επηρεαστεί τις πρώτες βραδινές ώρες», είπε ο κ. Αρναούτογλου.

Στο τέλος του μήνα και στις αρχές του επόμενου δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα.

Σε κόκκινο συναγερμό

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και το Σάββατο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και κεραυνούς.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες:

Για αύριο, Παρασκευή, ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και τη Νότια Εύβοια.Για αύριο, Παρασκευή, στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες, στο Βόρειο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη).

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο 11 περιοχές και συγκεκριμένα τις εξής:

Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΠεριφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους -μπουρίνια-, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε με τις παραπάνω περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.

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