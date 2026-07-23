Ασπρόπυργος: Φορτηγό έχασε τον έλεγχο και εισέβαλε σε πίστα καρτ

Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα καθώς ο χώρος ήταν κλειστός

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ασπρόπυργος: Φορτηγό έχασε τον έλεγχο και εισέβαλε σε πίστα καρτ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φορτηγό έχασε τον έλεγχο και εισέβαλε μέσα σε πίστα καρτ στον Ασπρόπυργο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί λόγω κλειστής λειτουργίας της πίστας.
  • Η πίστα καρτ είναι δημοφιλής σε οικογένειες και παιδιά, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περίπτωση λειτουργίας της πίστας.
  • Δεν υπήρχε κατάλληλο προστατευτικό τοιχίο στο σημείο εισβολής του φορτηγού, παρά μόνο στοιβαγμένα λάστιχα σχεδιασμένα για ανάσχεση ελαφρών καρτ.
  • Η οδός Μεγαρίδος έχει αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και σήμανση.
  • Τα αίτια της εκτροπής του φορτηγού παραμένουν αδιευκρίνιστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, όταν ένα φορτηγό βγήκε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε πίστα καρτ επί της οδού Μεγαρίδος.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:00 το πρωί, όταν το βαρύ όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και εισήλθε για δεκάδες μέτρα εντός του χώρου της εγκατάστασης. Σωτήριο αποδείχθηκε το γεγονός ότι εκείνη την ώρα η πίστα δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επισκέπτες και να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Ωστόσο, το συμβάν προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η συγκεκριμένη πίστα αποτελεί δημοφιλή πόλο έλξης για οικογένειες, νέους και μικρά παιδιά, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Εάν το ατύχημα συνέβαινε σε ημέρα και ώρα αιχμής, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ολέθριες.

Τα αμείλικτα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Η εικόνα από το σημείο φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας. Στο τμήμα από το οποίο εισέβαλε το φορτηγό δεν υπήρχε προστατευτικό τοιχίο ή κάποια άλλη ενισχυμένη κατασκευή ανάσχεσης, παρά μόνο στοιβαγμένα λάστιχα, τα οποία είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για την ανάσχεση των ελαφρών καρτ. Παράλληλα, διαπιστώνεται υψομετρική διαφορά, καθώς ο δρόμος βρίσκεται περίπου 20 εκατοστά ψηλότερα από την πίστα.

Η οδός Μεγαρίδος επιβαρύνεται καθημερινά με αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων λόγω της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η συνύπαρξη αυτής της βαριάς κυκλοφορίας με χώρους αναψυχής καθιστά επιτακτική την ανάγκη να εξεταστεί αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας, νέα σήμανση και στηθαία ασφαλείας.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του φορτηγού —εάν δηλαδή προήλθε από μηχανική βλάβη, απώλεια ελέγχου ή άλλον παράγοντα— διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

*Με πληροφορίες από Thriasio.gr

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